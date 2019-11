Can Yaman sorprenderá a una fan de 75 años en su visita a 'Volverte a ver'

La visita de Can Yaman a España ha revolucionado por completo a todo Mediaset España y a los centenares de fans que se desplazaron hasta Madrid para ver de cerca a la estrella turca que protagoniza las series 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' y 'Dolunay', que ha emitido Divinity. El intérprete protagonizó un multitudinario encuentro con medios de comunicación de nuestro país, habló con reporteros de los principales espacios de la cadena ('El programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía', 'Sálvame', 'Cazamariposas') y logró captar la atención de las redes sociales los días que ha pasado en nuestro país.

Can Yaman y Carlos Sobera en 'Volverte a ver'

Pero su colaboración en Mediaset España no se limita a esas participaciones y es que Can Yaman será el invitado estrella de la entrega de 'Volverte a ver' que Telecinco emite este viernes 29 de noviembre. Esta edición se grabó el pasado fin de semana y será emitida este viernes frente a la segunda entrega de 'Arusitys Prime' en laSexta. En esta edición tan especial, Carlos Sobera realizará una extensa entrevista al intérprete, tal y como Mediaset anticipa en los diferentes avances que se han emitido en los últimos días.

Este no es el motivo real de la visita de Can Yaman al programa y es que el actor turco que a día de hoy triunfa en todo el mundo sorprenderá a una fan de 75 años. Ella es Jesusa, una mujer divertida, enérgica y gran fan de las series turcas que ha protagonizado el actor y que Divinity ha emitido en nuestro país. Poco espera la mujer que su gran ídolo ha ido al plató de 'Volverte a ver' dispuesto a sorprenderla, conocerla y darle un gran abrazo. Ambos protagonizarán un emotivo momento en el que bien seguro las lágrimas estarán muy presentes y es que Can Yaman tendrá la misión de aconsejar a la mujer que no descuide su salud, además de agradecerle su gran fidelidad.

María Jiménez, invitada al programa

Pero él no será el único invitado de esta entrega de 'Volverte a ver' y es que la reconocida cantante sevillana María Jiménez también estará en el programa. La artista visitará el espacio de Carlos Sobera con el objetivo de agradecer a todos el cariño que ha recibido en las últimas semanas tras su enfermedad, en especial a su hermana Isabel, que no se ha despegado de ella en todo momento. Paralelamente, conoceremos la historia de dos mujeres que luchan por reunir un millón de firmas para que un medicamento experimental contra el ELA llegue a España y el deseo de una mujer de reencontrarse con su hermano biológico.