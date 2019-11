Can Yaman recuerda su anécdota más extrema con un fan: "Como no podía acercarse más, decidió saltar"

El éxito de Can Yaman traspasa fronteras y lo ha demostrando estos días en su visita a España, donde cientos de fans le siguen a todas partes. Las estrellas están acostumbradas a que sus seguidores hagan autenticas locuras por poder conocerles y en una entrevista a 'Sálvame', contó su momento más disparatado: "Un fan no podía acercarse más a mí y decidió saltar al mar".

Can Yaman y Omar Suárez en 'Sálvame'

El protagonista de 'Erkenci Kus' reveló a Omar Suárez que espera volver a España en un futuro con más tiempo y poder disfrutar "de la cocina española y pasear". Durante su estancia en nuestro país estuvo en los estudios de Mediaset y confesó que le gustaría trabajar en España pero de momento tiene un trabajo entre manos, del que adelanta que no será una comedia romántica, sino "algo más serio" con "un triángulo amoroso, crimen, intriga y acción".

Tras el encuentro con los medios, Can Yaman se fue a grabar el programa 'Volverte a ver' de Carlos Sobera para dar una sorpresa inolvidable y que se emitirá este viernes 29 de noviembre en Telecinco. El galán turco también aprovechó para acudir a la entrega de los Premios Actúa 2019, donde coincidió con el actor español Javier Bardem y posaron juntos en el photocall.

Un actor volcado con los fans

El protagonista de 'Dolunay' aterrizó en España el pasado domingo 24 de noviembre y en el aeropuerto le esperaba una marea de fans que no paraban de hacerse fotos con él. Sus seguidores lo adoran tanto que no dudaron en esperarle a la puerta de su hotel en Madrid pero el actor no salió y se disculpó en Twitter explicando que necesitaba dormir tras el viaje.