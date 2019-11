Can Yaman se despide de España tras una intensa gira por Mediaset: "Espero volver más tiempo"

La visita de Can Yaman en España ha sido un visto y no visto, apenas tres días en los que terminaría haciendo un tour bastante completo por los programas de Mediaset. Aunque el objetivo principal de su visita era grabar una entrega de 'Volverte a ver', el actor ha tenido rueda de prensa propia y ha charlado con reporteros de 'El programa de Ana Rosa', 'Cuatro al día' y 'Sálvame'.

Can Yaman en 'Cuatro al día'

La gira de Can Yaman por Mediaset comenzó en 'El programa de Ana Rosa', en el que consiguieron la primera entrevista con Yaman. En ella se pudo ver el revuelo que su visita provocó en el edificio y comentaba que, con tanto compromiso, no ha podido visitar apenas la ciudad. Mientras, que en 'Sálvame' bromeaba diciendo que en Turquía piensan que les "ha contratado a todos", en referencia al enorme grupo de gente que le recibió en Barajas. También reconoció que ya había estado en España: "Vine a Barcelona cuando estudiaba derecho y espero volver para disfrutar del país".

Y ante los micrófonos de 'Cuatro al día' se supo que el tatuaje en el pecho que lucía en 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' no era real. "Es de mentira, no lo tiene", confirmaba la reportera Andrea Prat mientras le tocaba el pecho al actor. Una de las afortundadas del sorteo de Mediaset para conocerlo en persona lo tení claro: "No hay más que verlo, está tremendo".

Can Yaman también concedió una entrevista en directo para el canal de YouTube de Mediaset, donde comentó que el Can de 'Erkenci Kus' tiene parte del Can real, puesto que le dieron libertad a la hora de elegir el estilo del personaje en relación al vestuario y pudieron improvisar varias de las escenas de la serie.

Una visita relámpago

Tras el mal trago del aeropuerto y la rueda de prensa organizada para recibirle, Yaman grabó su paso por 'Volverte a ver', el programa que se emitirá este viernes 29 de noviembre con Carlos Sobera. En su fugaz paso por España también ha tenido tiempo de asistir a la gala de los Premios Actúa 2019, donde conoció a Javier Bardem. Antes de coger su avión de vuelta a casa el martes por la noche, lamentó no haber tenido más tiempo para atender a sus fans españolas, que desde el aeropuerto lo dejaban claro: "Ha sido majísimo".