Canales Rivera insinúa que Antonio David tiene Covid y arden las redes: "¿No deberían hacer todos cuarentena?"

Seguramente, sin querer perjudicar al programa al que se ha incorporado como colaborador recientemente, José Antonio Canales Rivera ha hecho pública una noticia que ha hecho que las redes estallen contra 'Sálvame'. Todo comenzó cuando Carlota Corredera explicó al torero que alguno de sus compañeros le había "traicionado" y las sospechas se instalaron sobre Antonio David Flores, que ya había fallado a Canales al hacer pública su infidelidad semanas atrás.

Canales Rivera insinúa en 'Sálvame' que Antonio David Flores es positivo por coronavirus

Visiblemente preocupado y muy serio, el torero explicaba que no creía que se pudiera tratar del exmarido de Rocío Carrasco, insinuando que era positivo por coronavirus y que estaba en casa recuperándose. "Este hombre creo que tiene Covid y que está malo. Está malito en casa. Está confinado", fueron las palabras de Canales Rivera, que pasaron desapercibidas en el plató de 'Sálvame', donde continuaron especulando sobre la identidad del traidor, que finalmente resultó ser Gustavo González.

Las redes estallan

Pero el comentario no fue pasado por alto por los cientos de seguidores del programa que estaban comentando el programa en Twitter y que se mostraron indignados con la noticia. De ser cierto que Antonio David ha dado positivo, todos sus contactos estrechos (como son sus compañeros en plató que trabajan sin mascarilla, además) deberían guardar cuarentena.

Los espectadores se dieron cuenta que no echaban a ninguna cara de menos durante quince días, por lo que dedujeron que ninguno de ellos se había confinado en casa y que habían continuado con sus vidas con normalidad. Las críticas no han tardado en inundar la red, donde se han podido leer comentarios como los siguientes: "¿A qué están jugando en 'Sálvame'? Si no mantienen distancia fuera de cámaras y a veces ni dentro" o "¿Por qué lo ocultan? ¡Porque deberían estar haciendo todos cuarentena!".