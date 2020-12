Antonio David Flores anuncia en 'Sálvame' que demandará a la mujer que clama ser su supuesta amante

Desde que salió a la luz la infidelidad de José Antonio Canales Rivera por culpa de Antonio David Flores, la expareja de Rocío Carrasco no ha parado de recibir críticas por parte de muchos de sus compañeros de cadena (entre ellos, Jorge Javier Vázquez). Por si fuera poco, una mujer de Málaga ha asegurado a 'Socialité' que mantuvo una relación con el colaborador de 'Sálvame' durante 15 años. Después de destapar esta posible infidelidad del exconcursante de 'Gran Hermano VIP' a su mujer, Olga Moreno, el tertuliano ha anunciado que tiene pensado demandar a esta mujer que afirma ser su supuesta amante.

Antonio David Flores anunció en 'Sálvame' que demandará a su presunta amante

El 28 de diciembre, la mujer será entrevistada en directo en el programa presentado por María Patiño en Telecinco. Flores ha dado su versión al respecto en 'Sálvame' donde ha admitido que conoce a la malagueña pero que solo han mantenido una relación profesional. A diferencia de su compañero, Canales, quien intentó impedir la entrevista de Cynthia Martínez en 'Sábado deluxe', el tertuliano afirmó que trataría de impedir que su supuesta amante hablase en 'Socialité', considerando que "la cadena necesita contenido y audiencia".

No obstante, la expareja de Rocío Carrasco ha dejado claro que interpondrá una querella criminal contra su supuesta amante por mentir. El 27 de diciembre, 'Socialité' desveló las primeras declaraciones de esta mujer, quien aseguró, no solo haber sido pareja con el colaborador durante muchos años, sino haber mantenido relaciones mientras Antonio David Flores estaba saliendo con Olga Moreno: "Me acosté con Antonio David dos días antes de su boda con Olga". Por si fuera poco, la testigo del programa de Patiño explicó que fue ella quien cortó la relación tras conocer a Moreno en persona: "Es un amor. Me sentí tan mal..."

'Socialité' muestra por error la cara de la entrevistada

Aunque la aparición oficial de la supuesta amante de Antonio David Flores tenía como fecha el 28 de diciembre en directo en 'Socialité', el espacio ya le entrevisto el 27 de diciembre en persona. La mujer pidió al programa emitido en Telecinco que no mostrasen su rostro ni dejasen oír su voz real. Sin embargo, el cámara captó la cara de la testigo unos segundos. Por si fuera poco, antes de encontrarse con ella en la calle, la reportera la llamó por teléfono y mencionó su nombre, "Mary".