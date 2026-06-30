Condenan a cárcel al director que estafó millones a Netflix con una serie que nunca rodó

Por Fidel Conejero |

El caso que hace casi un año puso en el foco a Carl Rinsch ya tiene sentencia. El director de 'La leyenda del samurái: 47 Ronin' ha sido condenado a dos años y medio de prisión por estafar a Netflix tras malversar 11 millones de dólares que la plataforma le entregó para completar una serie que nunca llegó a rodarse. El fallo pone fin a uno de los mayores escándalos relacionados con la producción de contenidos originales del servicio de streaming.

La sentencia ha sido dictada por el juez federal Jed Rakoff, que ha considerado probado que el cineasta obtuvo esos 11 millones de dólares asegurando que serían destinados a finalizar la producción de 'White Horse', título original de la serie que posteriormente pasó a llamarse 'Conquest'. En lugar de emplear el dinero en el proyecto, lo destinó a inversiones de alto riesgo y a gastos personales.

Además de la pena de prisión, Rinsch deberá cumplir tres años de libertad supervisada cuando salga de la cárcel y tendrá que devolver a Netflix los 11 millones de dólares malversados. El director deberá entregarse a las autoridades el próximo 1 de septiembre.

La investigación destapó el destino del dinero entregado por Netflix

El origen del caso se remonta a, cuando Netflix apostó por una ambiciosa serie de ciencia ficción creada por Carl Rinsch. La plataforma terminó invirtiendoen el proyecto y, posteriormente, aportó otrospara que la producción pudiera completarse. Sin embargo, la serie nunca llegó a rodarse y acabó siendo cancelada, obligando a la compañía a asumira los

La investigación dio un giro definitivo el 18 de marzo de 2025, cuando Rinsch fue detenido en Los Ángeles y acusado formalmente por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El director se enfrentaba a un cargo de fraude electrónico, otro de blanqueo de capitales y otros cinco delitos relacionados con transacciones realizadas con dinero procedente de actividades ilícitas, acusaciones que, sobre el papel, podían acarrearle varias décadas de prisión.

Según la acusación del FBI, el cineasta aseguró a Netflix que los 11 millones de dólares adicionales serían destinados a terminar 'White Horse'. Sin embargo, los investigadores sostienen que utilizó ese dinero para realizar inversiones de alto riesgo en bolsa y criptomonedas, además de sufragar gastos personales, entre ellos el proceso de divorcio de su esposa y la demanda que interpuso contra la propia Netflix tras la cancelación del proyecto.

La documentación judicial también detalla un elevado nivel de gasto en artículos de lujo. Entre las compras atribuidas al director figuran cinco Rolls-Royce, un Ferrari, relojes de alta gama, mobiliario antiguo, colchones, ropa de cama, prendas de diseño y estancias en hoteles de la cadena Four Seasons y otras propiedades de lujo.

"La leyenda del samurái: 47 Ronin", película que sí se estrenó y fue un fracaso

Keanu Reeves pidió una condena más benévola

Antes incluso del proceso penal, Netflix obtuvo un laudo arbitral que obligaba a Rinsch a devolver cerca de 12 millones de dólares, una cantidad que nunca llegó a abonar. Pese a ello, el director llegó a demandar a la plataforma reclamando otros 14 millones de dólares, alegando un supuesto incumplimiento de contrato, una demanda que terminó perdiendo.

Durante la vista celebrada en Nueva York, Carl Rinsch aseguró sentirse "profundamente arrepentido" por lo sucedido y reconoció que no supo afrontar los problemas de salud mental que atravesaba en aquel momento. "No reconocí el peligro de la situación en la que me encontraba. No busqué ayuda y acepto mi responsabilidad", afirmó ante el tribunal.

Antes de conocerse la sentencia, el actor Keanu Reeves, protagonista de 'La leyenda del samurái: 47 Ronin', remitió una carta al juez solicitando que tuviera en cuenta circunstancias atenuantes y que la condena fuera más benévola. Sin embargo, el magistrado rechazó esa petición al considerar que Rinsch actuó de forma deliberada para obtener el dinero de Netflix y ocultar posteriormente el destino de los fondos mediante blanqueo de capitales y declaraciones falsas.