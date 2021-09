Pese a que la segunda temporada de 'El pueblo' se estrenó en Amazon Prime Video el 14 de febrero de 2020, no ha sido hasta el 13 de septiembre del año siguiente cuando Telecinco la ha incluido en su programación. La tercera temporada de la ficción ya ha dado por concluido su rodaje, en donde estarán presentes caras nuevas, mientras otras, como la de Carlos Areces, se mantiene. Hablamos con el actor de su personaje en la ficción, de lo que está por llegar y, además, de la misteriosa decimotercera tanda de 'La que se avecina'.

Carlos Areces en 'El pueblo'

¿Va a seguir Juanjo con estos engaños que tiene en la segunda temporada?

Cada personaje sigue con su idiosincrasia y en su línea y, gracias a Dios, Juanjo va a seguir con los engaños porque esa es su esencia y lo que le da un rol muy particular dentro de ese universo que es 'El pueblo'. Como actor, lo agradezco mucho y creo que el espectador también porque a poco que se parezcan a mí, los personajes negativos son los que más disfruto como espectador. Juanjo no es un gran villano, pero es algo más patrio, que es ese chusquero arribista y corrupto que lo que quiere es medrar a toda costa.

Juanjo engaña a la gente y es un corrupto, pero luego sí que vemos que tiene su corazoncito.

Lo fácil en un personaje como el de Juanjo hubiera sido dejarlo en una caricatura. Evidentemente es una caricatura y forma parte de un universo distorsionado de la realidad, que también es lo divertido. Lo que mola de Juanjo es que tienes acceso a través de la serie y de los capítulos no solo a su intención de medrar mediante la corrupción, sino también de su corazoncito y de sus intereses como ser humano. Uno de ellos es Amaya, el personaje de María Hervás, y hay algo hermoso en esa pareja que solo se tienen a sí mismos. Al final, por mucho que les pese, son un báculo el uno para el otro. Hay algo interesante y algo frágil también en ese personaje tan mezquino.

La relación con Amaya siempre pasa por altibajos. Ten en cuenta que solo se tienen el uno al otro, pero al mismo tiempo ninguno de los dos está donde cree merecer. Esto es fuente de conflictos continuo. Amaya cree que merece otra relación y Juanjo en el fondo sabe que una chica guapa, pero ingenua como es Amaya, es lo máximo a lo que puede aspirar actualmente, pero no es su máxima aspiración. Están ahí los dos porque son lo único que tienen.

¿Cuál es entonces la máxima aspiración de Juanjo?

Su máxima aspiración es medrar a través de la corrupción y del chusquerío. Lo que pasa es que, si bien no le salen los planes, hay algo un poco torpe en su manera de proceder. Sin embargo, hay un rasgo del personaje que a mí me fascina y es que no sucumbe al desaliento jamás. No sé cuántas veces se ha caído del caballo, pero siempre se levanta y se vuelve a montar. Hay ahí algo en ese no sucumbir al desaliento, aunque sea en su carrera hacia el mal y la corrupción, que me resulta fascinante y envidiable.

Emilia Ortiz y Carlos Areces en 'El pueblo'

Hace unos días se terminaron las grabaciones de la tercera temporada de 'El pueblo'. ¿Cómo fue volver a interpretar a Juanjo después de ese parón?

Juanjo y yo ya tenemos un acuerdo, entonces tiene mucho de mí. Bucear en tus lados más mezquinos, que todos tenemos, al final es una catarsis. Poder interpretarlo no deja de ser divertido y hay veces que tengo que hacer un esfuerzo y pensar: "Vamos a ver. De esta manera tan egoísta que tiene de actuar Juanjo, ¿me hubiera podido salir de ella?". Todos tenemos un concepto maravilloso de nosotros mismos, pero si nos analizáramos con subjetividad, estamos programados para sacar el máximo rendimiento de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Eso, muchas veces, es una forma de egoísmo desmesurada. Es divertido tontear con eso y ponerte en la piel de Juanjo, que es un personaje al que tienes ya pillado, tratado y elaborado, y siempre en base a estos recursos tan mezquinos, para mí siempre es fuente de diversión.

La relación es, cuanto menos, llamativa. Todas las relaciones de Juanjo se basan en el interés que pueda extraer de ella y su hermana no es una excepción. Con ella podemos intuir que tampoco hay un afecto tremendo, puesto que hasta la tercera temporada no sabíamos ni que tenía una hermana. De hecho, en uno de los capítulos de la tercera temporada, mi hijo se sorprende de saber que tiene una tía. A título personal, como Carlos Areces, ya estaba contento con hacer pareja con María Hervás, que desde luego es un regalazo y es una gozada tener una compañera con la que compartes bromas y chistes y que al final te hace crecer eso: saber que te van a comprar cualquier improvisación o gesto o tono y que vas en la línea de la persona con la que tienes que pasar la mayor parte de tus secuencias. Eso es muy divertido. Además, ha sido una grandísima sorpresa compartir con Laura Gómez-Lacueva, a quien yo solo conocía por "Historias lamentables". En la película tiene un papelazo, su historia es la mejor y principalmente por ella y aquí no se ha quedado atrás. Ha hecho virguerías con el papel, está soberbia y ha sido muy divertido compartir secuencias con ella.

Me considero muy afortunado porque al final, tu personaje es tuyo en parte, pero también es lo que el resto de gente y compañeros te dejen hacer con él y cómo te combines. En ese sentido, tanto María como Laura han sido una gozada porque cuando ellas están divertidas y te lo pasas bien, la química es diferente. Sobre todo estás más relajado a la hora de proponer sabiendo que vas en la misma línea.

Además de la incorporación de Laura, hay otros intérpretes en la tercera. ¿Qué vamos a descubrir de estos nuevos personajes?

Yo he coincidido poco con ellos. No tengo grandes tramas. Digamos que son nuevos urbanitas que llegan al pueblo por diferentes causas. Cada uno con su historia particular y cada uno con su desarrollo que iremos viendo a lo largo de los capítulos.

¿Que cómo lo veo? Fatal. Lo veo fatal. Los fines de semana me he quedado allí cuando la mayoría de la gente se va porque para mí ese pueblo en verano, lejos de la gente, ha sido muy difrutable y he podido aprovechar para una actividad que me encanta y que en Madrid tengo que hacer muy entrecortadamente que es leer. Allí me he ido con una pila de libros que han ido cayendo poco a poco y he sido feliz. El fin de semana se me pasaba volando, en un chasquido. Pero claro, en invierno yo lo veo inviable. Primero porque en invierno allí en Soria nieva. ¿Tú sabes lo difícil que es rodar con nieve? Porque la nieve no te aguanta el racord. Una vez que haces una secuencia, ya hay pisadas. La nieve es muy bonita cuando está recién nevada, pero cuando está sucia y se mezcla con el barro es un asco. Si a eso le añades que dejas de tener 15 o 16 horas al día para tener 9... Si ya en verano, el rigor climatológico es inviable, en invierno no me lo puedo imaginar con una lluvia torrencial de las que caen en la España vaciada. Creo que Alberto se ha venido muy arriba (risas). Pero sí es verdad que todo el mundo dirá: "¿y por qué siempre todas las temporadas transcurren en verano?". Yo creo que lo del invierto es inviable, entonces él sabrá, que es el productor, es su producto y él sabrá cómo lo ve.

Pablo Chiapella y Carlos Areces en 'La que se avecina'

La temporada 12 de 'La que se avecina' terminó con todos los vecinos votando para irse a vivir al centro. ¿Tenéis alguna noticia de cómo va a ser la siguiente temporada?

No tengo ninguna noticia de nada, más allá de lo que se ha vertido a los medios. Ya está confirmado que hay nueva temporada, pero saber no sabemos nada. Por no saber, no sabemos ni quiénes están confirmados ni quiénes no. Ni sé dónde se va a hacer. Solo sé que hay decorados nuevos porque los anteriores se destruyeron, cosa que creo que es una buena noticia porque los decorados necesitaban una renovación. En una serie que ha funcionado tan bien durante tanto tiempo, el mayor lastre era que los decorados cantaban un poco a cartón piedra, por lo cual yo creo que este lavado le va a venir muy bien y espero no equivocarme.

Se abre ante mí un mundo insospechado. Hasta ahora me lo he pasado muy bien con las tramas que he tenido con Pablo Chiapella, que hace de Amador. Me lo he pasado tan bien como actor, que en muchas ocasiones las jornadas de rodaje se han dilatado por los ataques de risa que nos daban. Esto, cuando haces comedia, es muy divertido y está muy bien porque hay algo de todo eso que al final se traduce en lo que muestras. Me encantaría tener trama con Loles León, con la que me llevo muy bien. ¿Por dónde me gustaría que fueran los tiros? Quizá alguna personalidad nueva que ni siquiera yo me espere.

¿Cómo fue regresar a Peñafría, pero como Agustín, en el crossover que se hizo entre 'La que se avecina' y 'El pueblo'?

Un poco raro, pero sobre todo porque creo que se desaprovechó una oportunidad mágica. Entiendo que desde la producción lo hicieron por mantener la coherencia lineal. En el momento en el que llegamos a Peñafría, está vacía, por lo que la presencia de Juanjo hubiera sido rara porque él estaba en la cárcel. Pero claro, una vez que después de tantas reposiciones, la linealidad se pierde, porque en el momento en el que los capítulos acaban en FDF te los desordenan y no sabes qué va antes y qué va después, creo que hubiera sacrificado la linealidad por encontrar a Juanjo con Agustín. Teniendo en cuenta que es el único personaje que tienen en común las dos series, hubiera sido un encuentro muy mítico. Fue mucho más relajado porque el rodaje, cuando hicimos 'La que se avecina', fue mucho más distendido. Había menos gente, éramos menos actores... Era otra historia. No es lo mismo cuando vas ahí a estar tres días que cuando vas para cuatro meses y medio.

Al margen de eso, me hubiera gustado que se encontraran. Es más, me hubiera gustado dejar la puerta abierta a pensar que son gemelos separados al nacer. Voy a sumar un as más a este póker de ases diciendo que hubieran sido trillizos teniendo en cuenta que el primer personaje que yo hice en 'La que se avecina' no fue Agustín, sino Patricio, un conserje que estaba un poco loco. Bueno, al final todos mis personajes tienen un acceso de locura. ¿No sería mítico descubrir a posteriori que son trillizos separados al nacer y tener que hacer esas divertidas secuencias de la pantalla partida en tres, pero sin que se note y con diálogos entre ellos?