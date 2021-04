Laura Caballero, directora de 'La que se avecina', ha usado su cuenta de Instagram para compartir una foto exclusiva de la serie. Concretamente, de los inicios de una de las series más famosas de la televisión española. La directora ha publicado una imagen de la boda de los personajes de Enrique (José Luis Gil) y Araceli (Isabel Ordaz), una unión que duró apenas una temporada.

El personaje de Araceli empezó con mal pie en la comunidad de Montepinar, sin estar a gusto con sus vecinos ni su nuevo hogar. Todo esto provocó el deterioro de su matrimonio, haciendo que el personaje abandonara a su familia y se fuera a vivir lejos en la segunda temporada. Isabel Ordaz hizo su regreso a la serie en la quinta temporada, cumpliendo los deseos de los hermanos Caballero de tenerla de vuelta.

Araceli regresó a la comunidad después de haberse redescubierto a sí misma y declarándose lesbiana. Pero, el regreso a Montepinar también hizo que volvieran a aflorar sus sentimientos por su exmarido. En esta temporada, iba a casarse con Reyes, su novia, pero finalmente se acabó rompiendo la relación. Enrique le volvió a pedir matrimonio, pero ella decidió no aceptar e irse de retiro espiritual al Tíbet.

Los comentarios en las redes

Los fans no han tardado en compartir sus impresiones sobre la imagen que ha publicado la directora, muchos de ellos echando la vista atrás con nostalgia a las primeras temporadas de la serie. Otros, han recordado que el matrimonio de estos personajes no fue tan feliz como se diría por la foto: "La felicidad del matrimonio en los inicios. Luego ya vienen los experimentos y ser hojas movidas por el viento y hasta luego Mari Carmen". Algunos seguidores han incluso comentado que podría ser la boda de Juan Cuesta y la Hierbas, los personajes de estos actores en 'Aquí no hay quien viva'.