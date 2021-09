A finales de agosto, con la temporada televisiva a punto de arrancar, Telecinco comenzó a promocionar el estreno en abierto de la segunda temporada de 'El pueblo'. La principal cadena de Mediaset adelantaba así la que sería una de sus apuestas de la temporada 2021/2022, que ya tiene por fin fecha de estreno en Telecinco: el primer episodio se emitirá el lunes 13 de septiembre a las 22:50h.

Parte del reparto principal de 'El pueblo' en su segunda temporada

La noticia se dio a conocer durante el estreno de 'Got Talent España 7', lo que supone que la ficción creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero regresa así a la cadena más de año y medio después de que se emitieran los primeros episodios, que salieron a la luz a principios de 2020. Apenas un mes después, Amazon Prime incorporó los ocho episodios de la segunda temporada a su catálogo, mientras que Telecinco, que comenzó a promocionar su estreno a finales del mismo año, terminó apostando por el estreno de la serie turca 'Love is in the air', retrasando así el regreso de 'El pueblo' a su parrilla.

La ficción de Contubernio Producciones comenzará a emitirse tras la primera entrega de "Última hora" de 'Secret Story: La casa de los secretos', de la mano de Lara Álvarez, en la que apunta a que será la última noche en la que Telecinco arrancará su prime time a las 22.00h, puesto que el 14 de septiembre comenzará a emitir sus grandes apuestas de la noche a partir de las 20.00h, con el fin de poner fin el éxito arrollador de 'Pasapalabra'. La misma noche de su debut, 'El pueblo' competirá con el potente y esperado estreno de 'MasterChef Celebrity 6' en La 1 de Televisión Española, mientras que Antena 3 emitirá una nueva entrega de la serie turca 'Inocentes'.

La tercera temporada, cerca de aterrizar en Amazon

'El pueblo' vuelve a Telecinco después de que su primera temporada la situara como la serie más vista del 2020, al lograr una media de 16,3% de share, con 2,2 millones de espectadores. Pase lo que pase con la segunda, sin embargo, los seguidores de la producción ya tienen garantizada una tercera temporada, cuyo estreno se prevé próximo en Amazon Prime. Una nueva tanda de episodios en la que la serie ha incorporado varios nuevos fichajes: Ana Arias, Raúl Peña, Elena Gallardo, Roque Ruiz, Laura Gómez-Lacueva y Richard Collins-Moore, entre otros.