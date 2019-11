'GH VIP 7' celebrará el jueves 28 de noviembre sus últimas nominaciones

La noche del jueves 28 de noviembre, 'GH VIP 7' alcanzará su ya décimo tercera gala de la edición, con Adara Molinero y Antonio David Flores en la palestra tras la salvación de Mila Ximénez. Una ocasión especial, puesto que el programa contará con las últimas nominaciones de los concursantes de la edición, por lo que aquellos que se libren de ellas se convertirían automáticamente en los primeros finalistas.

Hugo Castejón, concursante expulsado en la Gala 12 de 'GH VIP 7', junto a Jorge Javier Vázquez

Sin embargo, esa revelación solo la conocerán los espectadores, dado que el formato guardará el secreto de cara a los concursantes: los que cinco queden en la casa de Guadalix de la Sierra tendrán que enfrentarse a un nuevo juego de líder, en esta ocasión falso. Una iniciativa con la que la organización pretende hacer creer a los concursantes que aún habrá, al menos, una ronda más de nominaciones.

Antes de que se produzcan las últimas nominaciones de la edición entre los cinco participantes del reality que permanezcan en la casa, tanto Adara como Antonio David contarán con alguna visita del exterior, al ser nominados, tal y como ocurrió la semana anterior. De hecho, Molinero podría reencontrarse con el padre de su hijo, Hugo Sierra, quien habría dado por rota la relación a raíz de los supuestos sentimientos de la concursante hacia Gianmarco Onestini, e incluso habría interpuesto hasta dos demandas, tal y como desveló la madre de la concursante.

Jorge Javier, de vuelta al quirófano

Además de tener lugar las últimas nominaciones de la edición, la Gala 13 de 'GH VIP 7' será la última que presente Jorge Javier Vázquez antes de su operación por un estrechamiento de uno de los "stent" que le colocaron tras sufrir un ictus en marzo. Una intervención quirúrgica que tendrá lugar el martes 3 de diciembre y tras la cual Vázquez pasará dos semanas de reposo en su domicilio. Un plazo que no le impedirá regresar al frente de la gran final de 'GH VIP 7' que se celebrará el 19 de diciembre y que dejará una vacante en las galas previas que apunta a que será cubierta por Jordi González, aunque aún no se ha confirmado. "Esta intervención no tiene nada que ver con la anterior, es mucho más leve", declaró el presentador al darse a conocer la noticia en El País.