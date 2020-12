Carlota Corredera estalla contra el machismo de Antonio Montero: "¿Puedes respetar a las víctimas?"

'Con M de mujer' se ha consolidado como una sección fija en 'Sálvame' y Geles Hornedo visita el plató cada semana para revisar las actitudes machistas de la sociedad patriarcal. Cuando Hornedo estaba explicando que la violencia de género incluye comportamientos como el humor sexista o el control de la pareja, en ese momento, Antonio Montero la ha interrumpido para cuestionar su explicación sobre qué es la violencia de género: "¿Si es la mujer la que controla a su pareja es violencia de género?". Ante esa pregunta, Carlota Corredera ha estallado y ha parado los pies al colaborador por sus comentarios machistas.

"De verdad, Antonio, me niego. Me desespera que llevemos un año con 'Con M de mujer' y que parezca que algunos de los compañeros predicamos en el desierto", ha dicho muy enfadada la presentadora. Montero continuaba soltando sus contrargumentos sin escuchar a sus compañeras: "Te aseguro que hay muchas más mujeres que controlan a sus parejas". La gallega ha intentado cortar su intervención, pero el colaborador seguía enrocado en su posición: "Tú te niegas, pero eso es una realidad".

Carlota Corredera explica a Antonio Montero en 'Sálvame' qué es la violencia de género

"La violencia de género no tiene víctimas mortales hombres. ¿Puedes respetar a las víctimas, por favor?", ha replicado la presentadora, que ha insistido en la explicación: "Cuando una mujer controla a su pareja, esa pareja no acaba muerta". Montero ha negado esa afirmación y ha dicho: "Según tú". Geles Hornedo ha intervenido para explicarle al tertuliano que no era una opinión de la gallega, sino que su explicación estaba basada en cifras oficiales, que demuestran que las víctimas mortales son las mujeres.

La presentadora ha aludido a la pirámide de la violencia de género que estaba explicando Hornedo para reiterar las distintas manifestaciones de violencia que se ejercen contra la mujer y rebatir el discurso negacionista de su compañero. "Toda la lista, menos el asesinato, lo hacen igual las mujeres que los hombres", ha contestado Montero. "¿Y te parece una diferencia sutil?", le ha espetado Corredera, que le dicho que no se nota que esté concienciado con esta lacra que ha causado tantas víctimas mortales en nuestro país.

María Patiño interviene en la discusión

La colaboradora ha decidido intervenir en la discusión entre sus compañeros porque no entiende por qué los hombres y las mujeres están divididos en este tema. Además, ha explicado que no comprende por qué Montero estaba diciendo esas cosas porque lo conoce "desde hace años" y "respeta a las mujeres y condena este tipo de historias". El colaborador ha aprovechado la intervención de María Patiño para afirmar que no es machista: "Cada vez que oigo que un hombre ha maltratado a la mujer en cualquier forma, lloro. Me parece trágico para la mujer y para el hombre que lo hace, porque me parece penoso venir a este mundo para hacer eso".