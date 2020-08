El dardazo de Carlota Corredera tras las críticas por su cuarentena: "Hay televisiones que no hacen pruebas"

El positivo en coronavirus de Marta López ha sido el origen de una gran polémica en la que se han visto involucrados algunos de los rostros más destacados de Mediaset España. Por un lado, la colaboradora fue despedida del grupo de comunicación y por otro, los colaboradores y presentadores que tuvieron contacto directo con ella fueron puestos en cuarentena. Pero lo que a muchos sorprendió es que Carlota Corredera y Verónica Dulanto regresaron a sus puestos de trabajo antes de cumplir la cuarentena. En el caso de la primera lo hizo en 'Hormigas blancas' y 'Sálvame' y en el caso de la segunda, esta volvió a 'Ya es mediodía', mientras Marc Calderó, Lydia Lozano, Antonio Montero o Gema López siguen a día de hoy en sus hogares.

Carlota Corredera en 'Sálvame'

¿Por qué ellas no han guardado la cuarentena? Es lo que muchos se preguntan, especialmente después de que Margarita del Val, viróloga del CSIC, apuntase en 'El programa del verano' que todas las personas que han estado en contacto con un positivo en coronavirus deberían restar esas dos semanas en cuarentena ya que esta "aunque pueda dar una PCR negativa podría estar en periodo de incubación y lucha contra el virus". Pero lo cierto es que tanto Carlota Corredera como Verónica Dulanto han defendido su presencia en el plató, lo han hecho en sus redes sociales, dejando claro que los resultados de sus respectivas pruebas así se lo permitía, y ahora también en directo y es que la presentadora de 'Sálvame', harta de las críticas, quiso responder a los que han criticado su regreso a Telecinco.

"Aquí nadie se salta ninguna medida"

Lo hizo este miércoles 26 de agosto en la sección que lidera el médico Jesús Sánchez Martos en el formato. "Quiero decirle a toda la gente que nos ve (...) que si nosotros no estuviésemos cumpliendo con los protocolos de seguridad (...) que están absolutamente legislados y publicados por las autoridades sanitarias de este país, no estaríamos aquí", empezó diciendo la gallega, visiblemente indignada. "Todas las personas que estamos aquí, lo estamos porque podemos estar aquí. Aquí nadie se salta ninguna medida preventiva y ya sabéis por quién va esto", continuó diciendo la conductora de 'Sálvame'.

Pullita a otra cadena de televisión

Corredera defendió además el trabajo de su equipo y quiso además lanzar una importante reflexión: "Si nosotros no estuviésemos donde tenemos que estar y haciendo las cosas como las estamos haciendo, alguien tendría que intervenir. Y si no interviene nadie, habrá que confiar en la profesionalidad y la responsabilidad". Por último, la presentadora no dudó en lanzar un duro dardazo a la competencia que posiblemente no pasó inadvertido para nadie: "Hay sitios en este país, cadenas de televisión que me consta que no hacen ni pruebas. Y solo nos llevamos los palos los de siempre".