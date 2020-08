Carlota Corredera abronca a Gema López por cuestionar el periodismo de 'Sálvame': "Tiras a tu programa"

El bulo de Carmen Borrego sobre la película que Santiago Segura estaba preparando con las Campos abrió este lunes un debate en 'Sálvame' sobre el periodismo que se ejerce en el plató de las tardes de Telecinco. "Está claro que la noticia no se cuenta bien", reconocía desde el principio Carlota Corredera, lo que hacía que Gema López diese la cara por su compañera Laura Fa, origen de la información.

La presentadora defendía que Laura Fa podía haber dado el titular "Santiago Segura prepara una película con las Campos" pero, a continuación, debía haber aclarado que la fuente de la noticia era Carmen Borrego. "¿Y trabajando en 'Sálvame' hacemos eso?", replicaba López, cuestionando la metodología que siguen en las tardes de Telecinco. Corredera, inmediatamente, saltaba molesta ante esta pregunta.

"Aquí no contamos las fuentes aunque nos maten", añadía Gema López, "y nos tiramos haciendo programas de buscando el topo y la fuente tres meses". La colaboradora se refiere al juego constante de 'Sálvame' de realizar insinuaciones, dar por sentadas noticias sin haberlas contrastado y vender cebos que, finalmente, no se acaban desarrollando, en ocasiones esperando que sean los propios protagonistas los que hablen en primera persona.

"Parece que el periodismo que hacemos no es bueno y no me da la gana", saltaba Carlota. "Sé perfectamente cuál es el juego de este programa porque, entre otras cosas, este programa lo arranqué yo", reivindicaba, añadiendo que Laura Fa podría haber explicado la noticia de una forma más veraz si así hubiera querido. "Eso no se dice ni de coña", contraatacaba López.

'Sálvame' sabía que la fuente era Carmen Borrego

"Yo nunca digo cómo me llega la información, entre otras cosas, porque a lo mejor delato a mi fuente", agregaba esta última. "Yo no estoy cuestionando a Laura", terciaba Carlota. "Lo acabas de hacer al decir que no ha contado bien la noticia", replicaba López. La presentadora no dudaba de devolverle el golpe: "Estás muy equivocada y tirando a tu propio programa".

Mientras Gema López insistía en que ella simplemente apuntaba "cómo se trabaja aquí", Laura Fa trataba de defenderse por lo bajo. Entre la discusión que se vivía en plató se podía escuchar a la periodista decir que, en efecto, David Valldeperas y la directiva de 'Sálvame' sí sabían que la fuente de la noticia era Carmen Borrego y se optó por obviarlo y abordar el tema dándolo por cierto, lo cual concedería la razón en el combate a su compañera Gema.