Belén Esteban está de celebración. La colaboradora de televisión cumplió este 9 de noviembre de 2021 48 años y lo hizo rodeada de sus compañeros de 'Sálvame' que no dudaron en darle una sorpresa de lo más peculiar para celebrar este día. Primero, la de Paracuellos tuvo que soportar que Jorge Javier Vázquez dijera delante de toda España que Esteban cumplía 51 años. Algo que no gustó nada a la colaboradora, ya que le estaba sumando tres años más que su verdadera edad y, además, aseguraba que ya le había repetido muchas veces que cumplía 48 no 51.

Belén Esteban en el plató de 'Sálvame'

Pero esta no era la única sorpresa que tenían preparada para Belén Esteban. Los directores del programa de Mediaset no dejaron que este día pasara sin la felicitación de una persona "muy especial" para ella. Se trataba de África, una "gran amiga" de la colaboradora, que, tal y como ella misma decía en el vídeo de la felicitación, había compartido muy buenos momentos con la de 'Sálvame' en Benidorm, de compras, de fiesta... "Te quiero y lo sabes, eres muy grande por dentro y por fuera", le decía África a Belén Esteban mientras esta última no daba crédito de lo que pasaba en plató.

La madre de Andrea Janeiro ya se temía que esa "sorpresa" del programa no podía ser muy buena, pero lo que no se esperaba era recibir la felicitación de una persona que no conocía de nada. "¿Quién es esta señora?", repetía constantemente la colaboradora, y es que ella misma aseguraba que no había visto a esa mujer en su vida a pesar de que sus compañeros se empeñaran en hacerle creer que eran grandes amigas.

El enfado de Belén Esteban

"Todos los años me haces lo mismo, Alberto. A mí no me hace gracia. No es mi amiga", decía Belén Esteban al director del programa. Y poco tiempo después, aparecía en plató esa misma África asegurando que habían compartido muchos momentos juntas pero que lo que pasaba era que la de Paracuellos o bien, no se acordaba o no quería reconocerlo. "¿No me conoces? ¡No me lo puedo creer! ¡Benidorm! ¡Las calas! ¡Las noches! ¡Las fiestas! Mírame a la cara que seguro que te acuerdas", aseguraba la invitada.

Esteban ya no sabía dónde meterse y daba vueltas por el plató intentando encontrar una explicación, hasta que, al final, sus compañeros se apiadaron de ella y le explicaron que África realmente era una actriz. "Belén no tienes que conocer a África porque es una actriz", explicó el presentador y finalmente la colaboradora sopló las velas de la tarta entre risas olvidando el mal trago.