'Mask Singer' sube a un 14,1% en su semifinal y supera a 'La isla de las tentaciones'

Por Redacción |

A diferencia de lo ocurrido hace una semana, cuando 'La isla de las tentaciones' aprovechó la retirada de 'First Dates: Gourmet' para imponerse en el prime time frente a 'Mask Singer: adivina quién canta', en esta ocasión es el formato de Antena 3 el que consigue recuperar el liderazgo de la noche. El talent de famosos con máscaras firma un 14,1% de cuota de pantalla y 944.000 espectadores, mejorando 1,7 puntos respecto a la semana pasada y superando al reality de Telecinco, que se queda con un 13,5% y pierde 1,4 puntos en solo siete días.

Por su parte, La 1 apostó por la película "El hombre del norte" tras mover 'Barrio Esperanza' al domingo para emitir allí su desenlace. El filme protagonizado por Alexander Skarsgard anota un 7,2% de cuota de pantalla y menos de medio millón de espectadores, empeorando en medio punto los registros que obtuvo la ficción de Globomedia hace una semana.

La cuarta posición es para '100% Únicos' en Cuatro, que mejora siete décimas respecto a la semana pasada y alcanza un 4,4% de share, aunque el programa conducido por Daniel Guzmán continúa moviéndose en cifras discretas.

En laSexta, 'La noche de Aimar' vuelve a perder seguimiento y cae esta vez 2,6 puntos en una semana hasta registrar un 5,1% de cuota de pantalla. Por su parte, 'El juicio', el espacio de José Luis Sastre en La 2, mejora ligeramente sus resultados, aunque sigue situándose por debajo de la media habitual de la cadena.

En el access prime time, 'El hormiguero' mantiene el liderazgo con un 12,6% de cuota y cerca de millón y medio de espectadores, aunque pierde casi dos puntos respecto a hace siete días. Justo por detrás se sitúa 'La revuelta', que mejora seis décimas y alcanza un 11,3% de share.

Sin embargo, uno de los datos más destacados vuelve a ser el de 'Horizonte'. El programa de Iker Jiménez continúa beneficiándose del interés por la actualidad política y firma un gran 9,9% de cuota de pantalla junto a más de un millón de espectadores, subiendo 1,5 puntos en una semana gracias, en parte, a su cobertura sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

En cambio, 'El intermedio' se queda en laSexta con un 7,2% de share, casi tres puntos por debajo de 'Horizonte', aunque consigue mejorar ligeramente sus registros al subir dos décimas respecto a la semana pasada.

Alexander Skarsgård en una escena de "El hombre del norte"

Prime time

La 1

La revuelta Iyana & Awa 1.320.000 11,3% Plan de cine El hombre del norte 469.000 7,2%

La 2

Trivial Pursuit533.000 5,2% Cifras y letras676.000 5,8% El juicio ¿Comemos bien los españoles? 238.000 2,3%

Antena 3

El hormiguero Begoña Vargas y Pedro Alonso 1.486.000 12,6% Mask Singer: adivina quién canta944.000 14,1%

Cuatro

First Dates468.000 4,5% Horizonte1.153.000 9,9% 100% Únicos323.000 4,4%

Telecinco

First Dates1.043.000 8,8% La isla de las tentaciones909.000 13,5%

laSexta

La Sexta Clave402.000 4,2% El intermedio851.000 7,2% La noche de Aimar Jesús Vázquez-Manuel Carrasco 419.000 5,1%

Maica llora porque no quiere que le corten el pelo en 'Supervivientes'

Late night

"Efectos secundarios" empeora considerablemente a las reposciones de 'Barrio Esperanza' (-2,6)

'Mask Singer: detrás de la máscara' sube 1,5 puntos en siete días

'Supervivientes: diario' cae 6,1 puntos respecto al miércoles pasado

La 1

Plan de cine 2 Efectos secundarios (2013) 77.000 3,4%

La 2

Documentos TV Poner fin a la guerra, construir la paz 74.000 1,3% La cara oculta de los Nobel45.000 1,4% Conciertos Radio 3 La radio encendida 25.000 1,4%

Antena 3

Mask Singer: detrás de la máscara343.000 11,5% Mask Singer: adivina quién canta133.000 7,2%

Cuatro

100% Únicos127.000 3,9% En el punto de mira Pagar por trabajar 61.000 3,6%

Telecinco

Supervivientes: diario315.000 12,3% Gran Madrid Show90.000 4,9%

laSexta

La noche de Aimar Gran Wyoming-María del Monte 114.000 3,3% La casa del juego de PokerStars17.000 1,0%

Vera habla con Teresa en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

'Malas lenguas' y 'Directo al grano' consiguen superar el 10% pero siguen como lo peor de la tarde de La 1

'Y ahora, Sonsoles' vuelve a caer por debajo del 10%

'Todo es mentira' rompe su racha alcista y cae a un 7,7% cediendo ocho décimas en un día

La 1

Directo al grano817.000 10,0% Valle Salvaje785.000 11,4% La promesa862.000 12,8% Malas lenguas718.000 10,2% Aquí la Tierra998.000 12,1%

La 2

Saber y ganar670.000 7,4% Grandes documentales295.000 3,7% Maravillas inmortales de la tierra El Gran Cañón 298.000 3,6% Curiosidades naturales de David Attenborough Encontrando el camino 288.000 3,9% Malas lenguas498.000 7,3% Sukha135.000 1,9% Trivial Pursuit207.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.182.000 13,7% Y ahora Sonsoles664.000 9,5% Pasapalabra1.520.000 19,0%

Cuatro

Todo es mentira620.000 7,7% Lo sabe, no lo sabe426.000 6,3%

Telecinco

El tiempo justo721.000 9,1% El diario de Jorge657.000 9,7% ¡Allá tú!777.000 10,0%

laSexta

Zapeando478.000 5,6% Más vale tarde416.000 6,0%

Mañana

'La hora de La 1' cae a su segundo peor dato mensual con un 17,2%

'Espejo público' cede 1,2 puntos en un día en Antena 3

'La ruleta de la suerte' logra su segundo mejor share del mes con un 22,2%

La 1

La hora de La 1342.000 17,2% Mañaneros 360454.000 15,0% Mañaneros 360842.000 10,3%

La 2

Arqueomanía Los elegidos de Atón I 19.000 1,5% Flash moda19.000 1,2% Belleza septentrional Aguas superficiales: donde siempre regresa la naturaleza 28.000 1,5% Página 2 Ricardo Menéndez Salmón-Eudald Espluga 23.000 1,2% Aquí hay trabajo30.000 1,4% La aventura del saber28.000 1,3% Stanley Tucci recorriendo Italia Al borde del precipicio 28.000 1,2% Hoteles gourmet40.000 1,6% El western de La 2 Plomo sobre Dallas 77.000 2,4% El cazador131.000 2,2% El cazador248.000 2,8%

Antena 3

Espejo público327.000 13,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Caldereta de rape con mejillones 803.000 16,8% La ruleta de la suerte1.640.000 22,2%

Cuatro

Love Shopping TV6.000 0,5% ¡Toma salami! Los de la movida 17.000 1,2% Alerta Cobra Sin aliento 27.000 1,4% Alerta Cobra El nuevo 25.000 1,3% Alerta Cobra Toda la verdad 41.000 1,9% En boca de todos289.000 9,5%

Telecinco

La mirada crítica186.000 9,9% El programa de AR279.000 12,5% Vamos a ver373.000 11,2% El precio justo618.000 9,2%

laSexta

Aruser@s el humorning174.000 11,3% Aruser@s232.000 10,9% Al rojo vivo266.000 7,3%

Informativos

La sobremesa del miércoles consolida el dominio de 'Antena 3 noticias 1', que escala hasta el 25,0% y suma +1,2 puntos respecto al mismo miércoles de hace una semana, ampliando su ventaja sobre el resto. En el lado contrario, 'Telediario 1' sufre el retroceso más llamativo de la franja: cae -2,0 puntos, hasta el 12,6%, después de haber firmado un sólido 14,6% siete días atrás. 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene prácticamente plano (10,2% frente al 10,3% anterior), mientras 'Noticias Cuatro 1' mejora levemente con +0,5 puntos.

En la noche, el movimiento más destacado lo protagoniza 'laSexta noticias 20h', que sube +0,4 puntos hasta el 6,3% y recupera parte del terreno perdido en semanas anteriores. 'Telediario 2' también avanza ligeramente, con +0,3 puntos hasta el 13,3%, mientras 'Antena 3 noticias 2' cede -0,3 puntos hasta el 18,2% aunque mantiene con comodidad el liderazgo nocturno. 'Informativos Telecinco 21:00' se queda prácticamente igual que hace siete días, con apenas una décima de variación.

La 1

Informativo territorial 1816.000 13,0% Telediario 11.177.000 12,6% Informativo territorial 2988.000 10,8% Telediario 21.337.000 13,3%

Antena 3

Noticias de la mañana233.000 12,7% Antena 3 noticias 12.341.000 25,0% Antena 3 noticias 21.857.000 18,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1574.000 8,1% El desmarque Cuatro 1311.000 3,4% Noticias Cuatro 2439.000 5,8%

Telecinco

El matinal125.000 9,4% Informativos Telecinco 15:00959.000 10,2% Informativos Telecinco 21:00858.000 8,6%

laSexta

laSexta noticias 14h611.000 7,4% laSexta noticias: Jugones490.000 5,2% laSexta noticias 20h483.000 6,3%

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