Tras unos días fuera, Carlota Corredera ya ha vuelto a pisar el plató de 'Sálvame' después de disfrutar de sus vacaciones. No obstante, la presentadora de televisión ha sufrido un percance de lo más escandaloso que ha provocado que la de Vigo contase un accidente mucho mayor que sufrió durante los días de descanso que pasó junto a David Valldeperas.

Carlota Corredera en 'Sálvame'

De un momento a otro, era posible ver cómo la televisiva estaba lidiando con su petaca hasta que acabó pidiendo ayuda a gritos a sus compañeros. Anabel Pantoja y Lydia Lozano no tardaron ni un segundo en ir a socorrerla y observaron el enorme imperdible que se le había clavado a la presentadora en la espalda. "¡Pero si eso es una espada! ¡Llamad a los bomberos que hay un agujero y sangre!", bromeaba la sevillana.

"En mis vacaciones tuve un accidente y me di un golpe tremebundo", empezaba diciendo Corredera, señalando que justo el imperdible que le sujetaba la petaca se le había clavado en la zona que más le dolía tras su incidente. "En mis vacaciones estaba con David Valldeperas y sufrí una caída muy aparatosa, me resbalé", confesaba la conductora de 'Sálvame'.

Casi camino de urgencias

"Me pegué un trompazo impresionante. Tengo un pedazo de edema interno. Tenía la mitad del culo negro e inflamado. Mi fisioterapeuta me dice que por un centímetro no me he partido el coxis. Todavía estoy recuperándome. El primer día de 'Sálvame' no podía ni sentarme", añadía ella, asegurando que ya se encuentra mejor, a pesar de que le sigue doliendo la zona.