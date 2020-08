Carlota Corredera vuelve a 'Hormigas blancas' y 'Sálvame' tras la cuarentena: "Soy apta según Mediaset"

El pasado martes saltaron las alarmas en Mediaset tras detectarse el positivo en coronavirus de Marta López. De este modo, todas aquellas personas que tuvieron contacto estrecho con ella tuvieron que cumplir con la cuarentena y las medidas de seguridad. Sin embargo, Carlota Corredera sorprendía en la noche del 23 de agosto al ponerse al frente de 'Hormigas blancas'. Un día después, hacía lo propio en 'Sálvame diario'.

Carlota Corredera junto al resto de colaboradores de 'Hormigas blancas' en el programa dedicado a Julio Iglesias

La emisión del domingo, dedicada a repasar la vida y trayectoria de Julio Iglesias, contaba con la presentadora pese a tener que estar cumpliendo con la cuarentena, lo que provocaba la duda entre los espectadores. La gallega respondía a todos estos con una publicación de Instagram en donde se la veía manteniendo la distancia junto al resto de colaboradores: "Esta noche estoy al frente del 'Hormigas Blancas' de Julio Iglesias porque soy apta para poder presentar cumpliendo el protocolo de medidas de seguridad y preventivas anti COVID-19 establecido por Mediaset".

Muchos usuarios de la red social se alegraban de verla sana, mientras que otros no comprendían por qué aun habiendo dado negativo no estaba en casa cumpliendo con los 14 días de cuarentena desde el contacto con López. Algunas voces señalaban que el programa estaba grabado, teoría que se sostenía con una foto de Carmen Lomana en la playa. Sin embargo, esta solo respondía que en ocasiones grababan el programa, pero no llegaba a apuntar si en esta ocasión lo estaba, puesto que a otro usuario le respondía que había ido con tanta rapidez de la playa a Madrid gracias al AVE.

Marta López habría dado positivo

El pasado lunes 17 de agosto, Marta López se encontraba en Mediaset España cumpliendo con sus funciones de colaboradora. Al día siguiente se conocía que habría dado positivo en coronavirus, por lo que todas las personas que tuvieron contacto con ella debían guardar cuarentena y realizarse la respectiva prueba. Esto provocó cambios en Telecinco, como que Patricia Pardo tuviera que ponerse al frente de 'Ya es mediodía' o que Kiko Hernández relevara a Corredera en la tarde de 'Sálvame'. En suma, López era despedida de Mediaset al considerar el grupo que no había cumplido con las recomendaciones sanitarias, tal y como se veía en diversas grabaciones publicadas en sus redes sociales.