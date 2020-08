Santiago Segura desmiente que vaya a hacer una película con las Campos: "No sé qué drogas consume Laura Fa"

Santiago Segura está arrasando en los cines con el estreno de "Padre no hay más que uno 2" y, para hablar del éxito, ha acudido a 'Viva la vida' con Toñi Moreno. Sin embargo, el tema derivaría rápidamente a uno de los más sonados de la semana: el director hará una película con las Campos. O no. Parece que todo se ha tratado de un rumor que ahora Segura ha desmentido.

Santiago Segura, en 'Viva la vida'

Todo comenzó el 12 de agosto cuando Laura Fa dio este bombazo en 'Sálvame', exponiendo todo lujo de detalles: que el proyecto ya estaba todo ideado, que era una película con las tres de absolutas protagonistas, que interpretarían a tres "pretty woman" y que igual una de ellas podría ser la madame. Segura, que no daba crédito quiso responder, sin tapujos, a todas las declaraciones de Fa.

Terelu Campos y Carmen Borrego entraron en el plató en ese momento para escuchar las palabras de Segura, quien aseguró: "la noticia me parece simpática porque adoro a estas personas". Sin embargo, lo negó rotundamente a continuación: "Es tan surrealista que esa misma señora podría decir que Santiago Segura hace orgías con domadores del circo. Y ese tipo de noticias te puede generar problemas", lamentaba el director confirmando que era una información inventada por la colaboradora.

Carmen propuso a Santiago hacer una película

"Laura Fa yo no sé qué tipo de drogas consume pero eso no ha pasado", declaró rotundo Segura, quien aun así comentaba: " Estaría encantado de que pasara, porque sería divertida, pero no". Sorprendido de que no le hubiesen llamado para contrastar la información, expone entre risas que "si hiciera una película con las Campos no haría 'pretty woman'; se presta más una 'Dinastía' o un 'Falcon Crest'". Borrego intervino a continuación para contar que "es cierto que hace dos años le propuse a Santiago hacer algo con las Campos", a lo que el director contestó: "Sí, me dijo que habían hecho el reality y cómo vería hacer algo de ficción". No obstante, ha pasado ya tiempo de esta propuesta y ambos aseguraron que no se han vuelto a retomar.