Kiko Matamoros enseña su nueva cara y carga contra sus compañeros de 'Sálvame'

La vida de Kiko Matamoros en las últimas semanas está siendo de todo menos tranquila. La que parecía una intervención sencilla de extirpación de vesícula se ha terminado convirtiendo en todo un calvario para el colaborador televisivo ya que diferentes infecciones derivadas de la intervención le han obligado a tener que estar todavía ingresado. Estos problemas de salud no le han impedido protagonizar este miércoles una explosiva portada en la revista Lecturas en la que no ha dudado en mostrar su nuevo rostro tras pasar por la clínica de su nuera Carla Barber y ha cargado duramente contra sus compañeros de profesión para defender a su novia, Marta López.

Kiko Matamoros en el hospital en el que está ingresado

"He perdido 10 kilos"

Matamoros explica que todos sus problemas derivados de la operación le han provocado un cambio radical de aspecto (más allá del cambio de rostro que vivió semanas atrás de la mano de Barber), del que se tendrá que recuperar una vez abandone el centro médico. "He perdido 10 kilos. Tengo los brazos y las piernas como cuando tenía 11 años", afirma este a la publicación, quien pese a todo se muestra esperanzado en poder recuperarse pronto y feliz de haber tenido a su lado todo este tiempo a Marta López. "Esta época es muy deprimente para estar hospitalizado. Es una infección que ha afectado al hígado, al páncreas, al tubo biliar, a algún órgano más, a la sangre", explica el colaborador televisivo, afirmando eso sí que "parece que va remitiendo".

Dura crítica a Makoke: "Mala educadora"

Este aprovecha también para cargar duramente contra su exmujer Makoke, a la que califica como "mentirosa y cínica". "Se presta a sentarse en un plató y a que hagan una comparativa de nuestra hija y Marta para cobrar 500 míseros euros", sentencia este, haciendo referencia a un informe de 'Viva la vida' en el que se acusó a Marta López de copiar en redes sociales a Anita Matamoros. Su padre está además convencido que su hija está manipulada por su madre y le acusa a ella de no saber educarle. "Que permita y aplauda eso me parece la peor educación que se le puede dar a un hijo. Es muy mala educadora. Para ella, todo lo que hacen sus hijos está bien. No quiero criar tiranos", afirma sin piedad el colaborador.

Ataca a sus compañeros de 'Sálvame'

Este además se muestra "indignado" por todo lo que está pasando en relación a esa guerra entre su hija, su exmujer y su actual novia. "No merecemos el trato que nos han dado. Es muy sucio", afirma este, quien además y no duda en confesarse también dolido porque las críticas de su hija y exmujer "afectan mucho a Marta López". Pero la cosa no queda ahí y es que este no duda tampoco en cargar tampoco contra su compañera de programa, María Patiño, de quien afirma sentirse muy "decepcionado". Pero no es la única de 'Sálvame' a quien critica y es que sobre sus compañeros en general, este está convencido que "me envidian, que me odian. Ellos saben que intelectualmente los desprecio".