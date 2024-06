La cómica recreación de la voz de Terelu Campos en 'Ni que fueramos Shhh'

TEN |

Desde que ha comenzado 'Ni que fuéramos Shhh', uno de los temas más recurrentes del programa ha sido Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos no ha querido continuar con sus compañeros después de su expulsión de Mediaset España, y a estos no les ha sentado del todo bien. Han sido varios los colaboradores que han reconocido tener diferencias con la malagueña, por ejemplo, Kiko Matamoros y Belén Esteban, aunque esta última ya se ha reconciliado con ella.

En el programa de la tarde del lunes 17 de junio se estaba tratando el tema de la presunta estafa de 50.000 euros que había sufrido la hermana de Carmen Borrego, y para explicarlo, el programa recreó una conversación, que tuvo lugar el fin de semana en 'D Corazón', entre la mayor de las Campos y Jordi González. Terelu, en sus declaraciones, desmentía todo lo que se había dicho ante las insistentes preguntas del presentador del espacio de Televisión Española.

Sin embargo, la gente no se ha quedado con el mensaje transmitido en la conversación, si no con la voz que se ha utilizado para interpretar a Terelu Campos. Josep Ferré, el mítico imitador de 'Sálvame', se ha encargado de imitar la voz de la madre de Alejandra Rubio utilizando un tono excesivamente grave y ronco, acompañado de sus míticas pausas. Esta situación, no solo ha provocado las carcajadas de Kiko Matamoros y Kiko Hernández en el plató, también las reacciones de muchísimas personas en las redes sociales, que la convirtieron en trending topic durante toda la tarde.