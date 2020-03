Víctor Sandoval y Carmen Borrego viven una tensa bronca en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

El 11 de marzo dio comienzo una nueva temporada de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', el concurso de Mediaset en el que cuatro famosos se reúnen para cenar y compiten por ser el mejor anfitrión para conseguir hacerse con el premio de 3.000 euros al final de la temporada. En este caso, la temporada está protagonizada por Bibiana Fernández, El Dioni, Carmen Borrego y Víctor Sandoval, quien fue el primer anfitrión de la semana.

Carmen Borrego y Víctor Sandoval en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

En esta primera entrega se replicó lo que suele suceder en el formato: la incertidumbre y miedo en descubrir quién son los protagonistas de la edición. Víctor Sandoval recibió con una cálida bienvenida a Bibiana Férnandez y al Dioni, pero no tuvo la misma reacción cuando al abrir la puerta se encontró a Carmen Borrego llamando a su timbre. Minutos antes el presentador comentaba que le hubiera gustado tener entre sus invitados a María Teresa Campos, sin embargo, el también colaborador tuvo que conformarse con su hermana, con la que mantiene un fuerte enfrentamiento.

Por ello no sorprende que el reencuentro con Carmen Borrego fuese muy tenso, pues ambos colaboradores se han enfrentado varias veces en los platós de televisión después de que él no haya dudado en hablar largo y tendido (y no precisamente bien) de la familia Campos en los programas de Mediaset. "Cuando he abierto la puerta y he visto que era ella me quería morir", confesaba Víctor ante las cámaras. Para la hija de María Teresa Campos tampoco fue un plato de buen gusto encontrarse con el colaborador que nada más verle se planteó abandonar el programa: "¿No me podían haber puesto con otra persona? Víctor me parece un poco dañino".

Los cuchillos han volado en la cena

Borregó no dudó en cargar contra el anfitrión durante toda la noche, por el menú elaborado y también por sus comentarios hacia su familia. "El aperitivo es muy poco currado, ¿la cena también va a ser toda de lata?", preguntaba la tertuliana de 'Viva la vida' muy sarcástica sin haber probado todavía el menú. Minutos después, ella y sus compañeros comprobaban que efectivamente, Víctor Sandoval se había basado de latas para elaborar la cena de ese día. Pero más allá del nivel de los platos, entre ambos hubo también tensión por temas personales. "Yo seré feliz cuando haga un programa que me gusta. Yo no soy Terelu que lo pide por televisión", afirmó Sandoval, algo que a Borrego no le sentó nada bien: "A Terelu vamos a dejarla en paz que no ha venido a cenar, eh. Por ahí sí que no voy a pasar porque me cabreo". Finalmente los enemigos decidieron sellar por el momento la paz con un beso aunque parece claro que la rivalidad seguirá en las próximas entregas de la temporada.