Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' sumó su quinta gala la noche del jueves 4 de abril, en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias. Una cita en la que Miri Pérez-Cabrero, Arantxa del Sol y Pedro García Aguado se jugaban la permanencia con sus compañeros, tras la salvación de Ángel Cristo Jr., lo que se resolvió con la eliminación de Arantxa tras un ajustadísimo duelo final con Pedro.

Pedro, Miri y Arantxa en la gala 5 de 'Supervivientes 2024'

, antes de proceder a la ceremonia de salvación, en la que los concursantes lanzaron sus alegatos. "Ahora mismo tengo muchísimas ganas, porque acabamos de cambiar de playa, por fin, así que. Ya tengo fuerza para continuar", declaró Arantxa.

"Me quiero quedar, porque estoy supercontenta de estar aquí, hacía muchísimo que tenía ganas de venir. Tengo muchísimas ganas y estoy encantada", defendió por su parte Miri, después de dar las "gracias a todas las personas que me salvaron". "Nadie puede decir que no me he dejado la piel. Tres puntos de sutura, lo estoy dando todo, cinco pruebas de recompensa ganadas. Hemos cambiado de playa, permitidme disfrutar un poco... o no", dejó caer Pedro, antes de que Laura Madrueño confirmara que Miri era la primera salvada de la noche.

"Me hubiera encantado continuar"

Con los concursantes ya en la palapa, el programa volvió a mostrar los porcentajes, ahora solo entre Pedro y Arantxa, situados en un ajustadísimo 49,5% y 50,5%, que varió muy poco, antes de la salvación del madrileño, para marcar un 49,2% y un 50,8%. "Quiero darte las gracias de corazón, has sido una gran superviviente. Sabemos que ha sido muy difícil para ti, que has tenido unas semanas de adaptación superduras, pero has resistido", alabó Madrueño de Arantxa, al conocer su expulsión.

La presentadora también destacó de la concursante que "venías cada día con una sonrisa, nunca ha salido de tu boca la palabra 'abandono' y de verdad, me da mucha pena que te vayas, porque es una suerte para este concurso que estés aquí". "Muchas gracias. Me hubiera encantado continuar, pero bueno, esto es así", confesó por su parte Arantxa, agradecida "por todas las veces que he estado nominada y que la gente me ha apoyado desde casa, que no me lo esperaba". "Me han dado una fuerza tremenda", remató la asturiana, antes de poner rumbo a Playa Limbo, sin saberlo, donde convivirá con Kiko Jiménez, Laura Matamoros y Kike Calleja hasta el domingo 7 de abril, cuando uno de los tres será expulsado.