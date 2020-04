Carmen Lomana sorprende diciendo que guarda su Satisfyer en su caja fuerte: "Me da miedo"

Carmen Lomana regresaba este domingo a televisión como colaboradora de 'Supervivientes 2020: Conexión Honduras', reality show en el que participó cinco años antes. El brillo en la mirada de Adara Molinero se le contagiaba a ella y no dudaba en manifestar también su ilusión por un nuevo amor.

Carmen Lomana, ilusionada con su nuevo amor

Preguntada por Jordi González y el resto de tertulianos, Lomana confesaba el nombre del nuevo hombre de su vida. "Se llama como tu ex, como el agonías ese", le decía a Adara, en relación a Hugo Sierra. Añadía además que su Hugo no vive en España y que, por ese motivo, le está costando mantener vivas esas primeras chispas del amor: "Me estoy desinflando porque llevo mes y medio hablando por teléfono".

Por este motivo, Violeta Mangriñán le recomendaba comprarse un Satisfyer sin sospechar que la empresaria se había adelantado a su idea y ya contaba con uno. "Me lo han regalado", aclaraba, confesando que su reacción fue muy distinta a la esperada: "Me asusté y lo metí en la caja fuerte. Lo tengo ahí, todavía no lo he abierto porque me da miedo".

Le da miedo engancharse

Ante las risas de Jordi González, Carmen explicaba que había elegido ese lugar como forma de esconder su juguete sexual y "para que no lo vea nadie". Por lo visto, le asusta la potencia del aparato: "Imagínate que me succiona mucho y me deja hecha polvo". El presentador le indicaba que podía regularlo para evitar percances, alternativa que tampoco convencía a Lomana: "¡Pues imagínate que estoy todo el día ahí hasta que lo gasto!".