Mila Ximénez manda "al infierno y a la mierda" a Carmen Lomana por burlarse de Fernando Simón

Si Mila Ximénez fuera San Pedro le abriría las puertas del cielo a tres famosos mientras que a otros tres se las cerraría mandándoles directamente al infierno. De eso trata su nueva sección en 'Sálvame', que realiza desde su casa cumpliendo el confinamiento. A la primera que ha criticado es a Paula Echevarría por lucir modelitos en Instagram, algo que no ha gustado a Ximénez porque piensa que no son momentos para frivolidades y considera que los instragramers deberían estar ayudando y no haciendo cosas así.

Jorge Javier Vázquez, desde plató, se ha mostrado en desacuerdo, considerando que "en momentos como estos también nos salva un poquito de frivolidad", pero ella ha respondido que "como es mi sección mando al infierno a quien me da la gana" y "no se trata de que estemos de acuerdo. Se trata de mi sección: Mila elige los demás a callar". Kiko Matamoros apuntaba que le gusta que la actriz "haga lo que quiera en su cuenta de Instagram".

A la segunda que manda al infierno es a Ana María Aldón por considerarla una "exagerada" en 'Supervivientes', mientras que el tercer pasaje al infierno se lo ha cedido a Carmen Lomana. La celebrity está pasando la cuarentena colgando vídeos en sus redes sociales y uno de ellos se lo ha dedicado a Fernando Simón, el director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, utilizando términos descalificativos y vejatorios. "La mando al infierno y la mierda también", dice muy contundente Ximénez porque "no puede decir más bobadas por segundo".

Y las puertas del cielo las abre a...

Jorge Javier y Kiko seguían cuestionando cada una de las decisiones de la colaboradora, por lo que ella reiteró: "Creo que no está quedando bastante clara la sección, me voy a tener que pelear todos los días con vosotros". De este modo, dejó la parte negativa y se lanzó a comentar a quién abriría las puertas del cielo: a Fernando Simón por todo lo que está haciendo, a José Antonio Avilés porque le da la vida y a Rafa Nadal por colaborar económicamente y dar energía a través de redes sociales.