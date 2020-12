'La casa fuerte 2': Tom Brusse y Sandra, pareja expulsada en la semifinal de la edición

La noche del domingo 20 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su semifinal con el futuro de las parejas formadas por Tom Brusse y Sandra Pica, y Mahi Masegosa y Rafa Moya en manos de la audiencia. Un duelo entre los cuatro concursantes que concluyó con la expulsión de Sandra y Tom tras una reñida batalla de porcentajes desde el comienzo de la gala.

Rafa, Mahi, Sandra y Tom, antes de conocer la decisión de la audiencia en 'La casa fuerte 2'

"Son los queridos del público por lo que hemos visto, pero nunca se sabe", confesaba Tom, al hablar de sus rivales al comienzo de la gala, dado que ni Mahi ni Rafa habían tenido ocasión de poner su destino en el concurso en manos de la audiencia. Ya por entonces, al arrancar la semifinal, los porcentajes se situaban en un 62% y un 48%. Unas cifras que, apenas unos minutos después, comenzaban a cambiar, colocándose en un 58% y un 42% y adelantando el ajustado duelo que se iba a producir entre los apoyos que ambas parejas tenían entre la audiencia.

Tras mostrar los bailes de los porcentajes en varios momentos a lo largo de la gala, finalmente Jorge Javier Vázquez acabó desvelando que Mahi y Rafa eran los concursantes que se habían salvado gracias al apoyo del público, algo que no sorprendía a Sandra, quien reconoció en voz alta que "lo sabía". Ambos se libraban así de la expulsión con un porcentaje repartido en un 43,6% y un 56,4%, tras producirse un sorpaso que acabó beneficiando a ambos concursantes frente a sus rivales. "Muchas gracias a la gente que me ha votado, eso es lo más bonito, cuando la gente que no te conoce, te vota", declaró Mahi, mientras ella y su pareja se abrazaban a sus compañeros, felices.

"Es como haber ganado moralmente"

Tom y Sandra se despiden de sus compañeros en la semifinal de 'La casa fuerte'

"Gracias por todo, estoy muy contento de haber conocido a la mayoría. Os quiero desear mucha suerte y a ver si nos vemos al salir de aquí", declaró Tom, antes de despedirse de sus compañeros a apenas un día de la gran final. "Ha sido un placer haber convivido con casi todos, voy a ser sincera. He tenido momentos muy duros y he visto quien ha estado ahí", manifestó por su parte Sandra, quien confesó que "me llevo a muchísima gente, momentos increíbles".

"No me esperaba para nada llegar a este momento, entré pensando que en la primera expulsión, iba directa", prosiguió la concursante, quien consideró que "para mí estar aquí es como haber ganado moralmente, porque en muchos momentos me he querido ir y, aún así, sigo aquí". "Para mí, han hecho un buen concurso y sigo pensando que no era un montaje, que se quieren y eso es lo más importante", defendió por su parte Sonia, madre de Pica, presente en plató, después de señalar que "hay que saber perder".