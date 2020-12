La pulla de Asraf a Ana Rosa al ver sus críticas en 'La casa fuerte': "Que aprenda ella a elegir pareja"

La noche del domingo 20 de diciembre, Telecinco emitió la semifinal de 'La casa fuerte', en la que Tom Brusse y Sandra Pica, Mahi Masegosa y Rafa Moya se jugaban su llegada a la final. Además, era la primera ocasión en la que Asraf Beno y Chabelita Pantoja acudían al programa tras su expulsión el pasado jueves, momento en el que tuvieron ocasión de descubrir algunas de las críticas que se habían lanzado sobre su relación, especialmente contra el primero.

Asraf e Isa Pantoja escuchan las críticas de Ana Rosa contra el primero en 'La casa fuerte'

"Lo he pasado muy mal dentro y creía que se vería, pero parece que se ha visto otra cosa", confesaba Beno, al comienzo de la gala, antes de que el programa emitiera algunas de las palabras que Ana Rosa Quintana lanzó contra él durante su estancia en el reality. En 'El programa de Ana Rosa', la presentadora tachó a Asraf de "una persona que solo le importa su ego, su orgullo, todo pasa por él, que nadie lo critique" e incluso llegó a llamarlo "machista", algo que no gustó nada al concursante. "Le tengo mucho aprecio a Isa y se lo voy a decir: que no le conviene nada este chico", añadió Quintana, quien señaló que "Isa es una chica listísima. Solo tiene un defecto: que no sabe elegir pareja".

"Que aprenda a elegir ella primero", lanzó el modelo, nada más concluyó el vídeo, despertando las críticas de algunos de los colaboradores presentes. "Qué mal no, es que no me parece justo. No sabe de lo que habla", respondía Asraf, tras lo cual defendió que "igual que ella opina, yo también puedo opinar". "El pensamiento de Ana Rosa es el de mucha gente que ha visto el reality", indicó entonces Belén Rodríguez. "Ellos han vivido mi relación y me sorprende que comenten esas cosas cuando saben lo que he sufrido por una serie de insinuaciones que se hicieron en su momento", opinó por su parte Isa, acerca de sus compañeros de 'El programa de Ana Rosa'. "Entiendo que estar en 'La casa fuerte' dé pie a que mucha gente opine. Lo entiendo y lo respeto, pero me habría gustado que me lo dijeran a mí, a solas", añadió la concursante, quien matizó que "hablo de la gente con la que tiene contacto".

"Hay comentarios que han sido malísimos"

"Lo entiendo, pero de ahí a llamarme machista... hay comentarios que han sido malísimos", declaró por su parte Asraf, molesto. Jorge Javier Vázquez intervino entonces para confesar que le "chirriaba tu complejo de inferioridad, una inseguridad terrible que volcabas contra Isa. Era una continua llamada de atención". "Veo más eso, se lo he dicho y lo ha reconocido. Es verdad que tiene un complejo de inferioridad y hay cosas que no están bien, pero de ahí a machista, yo no lo he visto", confesó Pantoja, tras lo cual se lanzó a dedicar unas palabras "a la gente que me tiene cariño". "La gente que me quiere de verdad, sé que no me van a decir que lo deje y ya está, sino que me va a ayudar y me va a entender, tanto a uno como a otro, que hay que cambiar ciertas cosas y me va a apoyar", manifestó Isa, que concluyó defendiendo que, "sobre todo, van a hacer que todo vaya sobre ruedas y que podamos avanzar en nuestra relación en vez de criticar, que es lo fácil".