'La casa fuerte': Isa Pantoja podría tomar medidas legales por las declaraciones sobre su polémica con Efrén

El jueves 17 de diciembre, 'La casa fuerte' encaró su recta final con la expulsión de Asraf Beno y Chabelita Pantoja a apenas tres días de la semifinal y cuatro de la gran final de la edición. Su expulsión dio pie así a que ambos se enfrentaran a las declaraciones que se habían lanzado sobre lo que supuestamente había ocurrido entre Pantoja y Efrén Reyero una noche de fiesta, hace más de un año, momento en el que la pareja se mostró muy tranquila a pesar de todo.

Efrén, cara a cara con Isa Pantoja y Asraf en 'La casa fuerte 2'

"Qué bonito, ¿no?", comentaba Asraf, con sarcasmo, tras ver un vídeo recopilatorio de las declaraciones que se habían lanzado en torno a la noche en la que Isa supuestamente besó a Efrén, según la versión del extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'. "Yo lo único que voy a decir es que me reafirmo en el cara a cara que tuvimos en el otro día", declaró entonces Efrén, que criticó el hecho de que algunas personas hubieran "inventado, mentido unas barbaridades que no vienen al caso" mientras él estaba en el reality.

"Solo he contado mi verdad, no tengo nada que esconder", recalcó Reyero. "Dices que has hablado porque otros lo han hecho y es mentira. Tú has hablado porque has querido y diste el primer paso", acusó entonces Belén Rodríguez, desatando una disputa con Efrén en la que él aseguraba no haber hecho tal cosa. "Es verdad que me dijo eso, pero yo tengo mi propia versión y esto no se va a saber. Uno dice que sí y otro dice que no. Me da igual si lo contó para entrar en el reality", manifestó Isa, quien añadió que "me sorprende lo que he visto, lo que han dicho en el polígrafo".

"Voy a ver a mi madre"

"No voy a comentar nada porque quiero verlo fuera, quiero verlo todo. No creo que haya sido solo una pregunta, supongo que habrán sido más", compartió la concursante, haciendo referencia especialmente a la participación de Kiko Jiménez en 'Sábado deluxe', tras lo cual señaló que "voy a ver si dejo las cosas así o si emprendo acciones legales". "Ahora mismo lo que menos me preocupa es este tema", admitió Pantoja, antes de declarar que "primero voy a ver a mi hijo, pero luego, a la primera persona que voy a ver es a mi madre".