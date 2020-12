Asraf se disculpa por su cuestionado comportamiento con Isa Pantoja en 'La casa fuerte': "He sido egoísta"

El jueves 17 de diciembre, 'La casa fuerte' encaraba su recta final, en la que Asraf Beno y Chabelita Pantoja fueron eliminados en un duelo en manos de la audiencia contra sus compañeros Sandra Pica y Tom Brusse. Con su expulsión, ambos concursantes debían hacer frente a las críticas y comentarios que se habían lanzado fuera del reality, entre ellos, aquellos referentes al comportamiento de Beno con su pareja y sus continuas discusiones.

Isa Pantoja y Asraf, tras su expulsión de 'La casa fuerte'

"Estoy muy tranquila. Tenía ganas de estar aquí, él ha estado tirando de mí en las últimas semanas", confesaba Isa, tras llegar a plató, donde recibió las alabanzas de los colaboradores y de Jorge Javier Vázquez. "Te quiero agradecer la generosidad que has tenido en todo momento. Lo has puesto muy fácil", manifestó el presentador, en referencia a las declaraciones la concursante había dedicado en el programa en referencia al conflicto de su familia. "El reality te ha venido muy bien. Ha dado una imagen de ti que no todo el mundo conocía. Has adquirido un plus de profesionalidad que antes a lo mejor no estaba tan a la vista", añadió Vázquez, antes de abordar las impresiones de la pareja sobre su concurso. "Hemos sido el blanco fácil", declaró Asraf, quien destacó el hecho que había "mucha presión" y "mucha gente en contra".

"No me ha gustado cómo has tratado a Isa en la casa. La has tratado con una superioridad", reprochó entonces Belén Rodríguez a Asraf, a quien echó en cara que "justificas tu comportamiento hacia ella con lo mal que te ha tratado su familia. No puedes cargarla con más peso". "En ese momento sí que me pasé. Recapacité. Me sentí solo y ella estaba pensando en su familia. No fue la mejor manera de expresarlo y lo reconozco", declaró el aludido, tras lo cual recibió una nueva crítica por parte de Rafa Mora, quien opinó que "has sido muy poco generoso" con Chabelita. "Mi parte de culpa la reconozco porque he querido ser egoísta y he pensado en mí", respondió el concursante, antes de dirigirse a su pareja. "Lo siento de verdad si en algún momento te he fallado o lo que sea", manifestó Beno, quien achacó su actitud a la "mucha presión, mucha gente en contra. Ella está en su mundo y me he sentido solo".

"Voy a pensar en ella más que en mí"

"Las primeras semanas estaba bastante susceptible. Es muy cabezón y siempre piensa que tiene razón", opinó Isa, al recordar los inicios de Beno en el reality. "Estar en una casa aguantando muchas cosas alrededor, creo que no ha jugado a favor", apostó la concursante, después de reconocer que "mi cabeza estaba fuera en todo momento" por el conflicto familiar entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja y asegurar que "yo también tengo mis salidas de tono". "No somos perfectos, discutimos", admitió por su parte Asraf, quien afirmó que el reality "me ha servido para pensarme dos veces las cosas y pensar en ella más que en mí", tras lo cual Isa reconoció que seguramente tendrían cosas de las que hablar una vez tuvieran toda la información del exterior.