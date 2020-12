La novia de Pavón, al descubrir que él se ha acostado con Samira en 'La casa fuerte': "Me he quedado helada"

La noche del domingo 20 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su semifinal con el futuro de las parejas formadas por Tom Brusse y Sandra Pica, y Mahi Masegosa y Rafa Moya en manos de la audiencia, quien optó por expulsar a los dos primeros. Además, se desveló por fin qué pareja había acabado manteniendo relaciones a apenas unos días de concluir el reality y aun teniendo pareja fuera: Antonio Pavón y Samira Jalil, a quienes Aurah Ruiz descubrió en plena noche, tras escucharlos, manteniendo relaciones en el baño de su habitación.

Joi descubre que su pareja se ha acostado con Samira en 'La casa fuerte 2'

La noticia se dio a conocer en 'Sábado deluxe', un día antes de que 'La casa fuerte' desvelase la identidad de sus protagonistas en la semifinal. Una gala en la que, al comenzar, Jorge Javier Vázquez bromeó con las llamadas que el equipo habría recibido por parte de la madre de Marta Peñate, Jesé o Mayka Rivera para averiguar si sus allegados estaban implicados. Además, algunos de los colaboradores lanzaron sus apuestas, entre ellos, Belén Rodríguez, quien apostó por Samira y Pavón, dado que "han sido una pareja maravillosa" desde el comienzo del reality. Una apuesta con la que coincidieron algunos de sus compañeros, que sin embargo se decantaban por la posibilidad de que fuera "una estrategia de ellos y al final no lo han hecho".

"Extrañarse sería de tontos. Me sabe mal por los daños colaterales", confesó Sandra Pica, ya en plató, después de que se diera a conocer la aventurilla de Samira y Pavón. Un comentario que hacía referencia a Joi, pareja de Antonio, quien se había enterado en directo, a través de videollamada, de lo que había ocurrido. "Lo que tenga que hablar, lo tendré que hablar en privado. Me he quedado helada, pero estoy tranquila", reconoció la novia del concursante, aparentemente calmada. "Pavón está destrozado", señaló entonces Jorge Javier, algo con lo que Joi se mostró de acuerdo. "Lo conozco bien y lo he visto diferente. Imagino que estará con la conciencia...", confesó la invitada, tras lo cual algunos de los colaboradores señalaban que Pavón y ella "se iban a casar".

"No dudo que esté enamorado de mí"

"No dudo que esté enamorado de mí, pero no sé qué ha pasado para que se dé esta situación", confesaba Joi, quien aseguró que "voy a hablar con él, lo esperaré en casa. Lo que tenga que pasar, ya se enterarán", palabras con las que se ganó las alabanzas de los colaboradores. "No me lo esperaba, decía que era como su hermanito", reconoció Joi, quien confesó estar "impactada". A pesar de su temple, la invitada acabó llorando fuera de las cámaras, algo que desvelaron los presentes en plató, apenados con sus situación. Algunos de ellos, de hecho, se mostraron muy críticos tanto con Samira como con Pavón, a los que tacharon de hipócritas: la primera había asegurado que no mantenía relaciones con hombres con pareja, mientras que el segundo había sido muy crítico con concursantes como Sandra y Tom, por su paso por 'La isla de las tentaciones'.