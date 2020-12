'La casa fuerte 2': Isa Pantoja y Asraf, segunda pareja expulsada de la edición

La noche del jueves 17 de diciembre, 'La casa fuerte' encaró su recta final, en una edición que concluirá definitivamente a las puertas de navidad, el lunes 21 de diciembre. Los Asaltados debían enfrentarse a la posibilidad de tener que abandonar definitivamente el reality, grupo compuesto por las parejas formadas por Asraf Beno y Chabelita Pantoja, y Sandra Pica y Tom Brusse. El futuro en el programa de los cuatro concursantes quedó en manos del público, que optó por expulsar a Asraf e Isa Pantoja.

Las dos parejas de Acampados, antes de conocer la expulsión de Asraf e Isa en 'La casa fuerte'

La noche arrancó con ambas parejas enfrentándose a una prueba, con el fin de que el vencedor retara a los Residentes en un nuevo Asalto. Un reto que concluyó con la victoria de Beno y Pantoja, quienes optaron por medirse de nuevo con Marta Peñate y Albert Álvarez, contra quienes ya perdieron en el Asalto que protagonizaron en la gala del martes 15 de diciembre. Algo que volvió a repetirse cuarenta y ocho horas más tarde, lo que dejó a Isa y Asraf en manos de la audiencia, junto a sus compañeros Sandra y Tom, con quienes mejor relación mantenían dentro del concurso.

"Queremos seguir aquí, colarnos en residentes y ganar, aún tenemos mucha energía. No ha sido justo lo que se ha hecho aquí. Se tiene que hacer justicia", declaró Asraf, a la hora de defender su permanencia del concurso, a lo que Chabelita añadió su agradecimiento a aquellos que les habían votado durante el Asalto. "Queremos seguir para llegar a la final", manifestó por su parte Sandra, quien compartió sus ganas de "disfrutar un poco más" de la compañía de Tony Spina y Aurah Ruiz, con quienes apenas habían pasado tiempo para conocerlos mejor, dada su ingreso tardío en el reality.

"Estoy superorgullosa de lo que he hecho"

"Hemos aguantado muchísimo, queríamos abandonar a veces porque no podíamos más, pero seguimos aquí", añadió Tom, antes de conocer la decisión del público, mientras su pareja subrayaba el hecho de que "hemos mantenido la educación en todo momento" a pesar de los conflictos. Una vez se anunció su salvación, tanto Brusse como Pantoja se mostraron especialmente emocionados al tener que separarse de sus amigos en el programa. "Sabía que no iba a ganar por mi carácter. Gracias por todo el apoyo, estoy en deuda con todos", declaró Asraf, tras lo cual Isa señaló que "lo he pasado muy mal en el concurso, pero me ha servido para bien". "Estoy superorgullosa de lo que he hecho y de la gente que me llevo. Mucha fuerza a todos y que gane el mejor", concluyó la concursante, entre lágrimas.