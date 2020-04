Casado critica la gestión de Sánchez del coronavirus: "Se suman arrogancia, mentiras e incompetencia"

Pablo Casado ha respondido este jueves a las medidas del Gobierno durante la crisis del coronavirus y a un asunto que se viene comentando desde hace días, la falta de comunicación entre el Ejecutivo y la oposición para tratar de solventar una situación nunca antes vivida en nuestro país. El presidente del Partido Popular ha conectado con 'El programa de Ana Rosa', donde no ha dudado en tachar al equipo de Pedro Sánchez de estar guiando al país hacia un "cóctel explosivo" por su "arrogancia, mentiras e incompetencia". "Hemos apoyado el estado de alarma pero España ya no está en ese punto, está en un estado de excepción", ha apuntado.

Preguntado por Ana Rosa Quintana , Casado ha reconocido quey ha denunciado que está ocurriendo lo mismo con los ayuntamientos y Comunidades Autónomas, a la vez que defendía el trabajo de los alcaldes de su color político. "Se empieza a hablar de arrogancia", ha señalado, defendiendo que desde el PP han intentado "hacer una oposición responsable con sentido de Estado; por cierto, lo que no hicieron con nosotros con crisis como la del Évola"., en ocasiones sin conocer siquiera el contenido de los decretos que se aprobaban a contrarreloj.

Pablo Casado en 'El programa de Ana Rosa'

No obstante, el líder popular descarta levantar el teléfono para iniciar las conversaciones con el Gobierno de coalición: "No hace falta ni eso, los hemos apoyado en todo". "El Gobierno tiene más poderes que nunca", insiste, y le pide que "nos llamen o no nos llamen, sean eficaces". En este sentido, ha enumerado en el matinal de Telecinco una serie de medidas que considera urgentes, como la cobertura económica de las personas más vulnerables. "Estamos a favor de que el Estado no deje a nadie atrás porque es el Estado el que no deja trabajar", afirma, y pide que "a ingresos cero, cuotas cero de autónomos; a ingresos cero, impuestos cero para las empresas".

Casado también exige que se refuerce la protección del personal sanitario con material adecuado y, además, pide una retribución económica para todos los trabajadores de servicios esenciales, desde médicos hasta transportistas o policías. "Está muy bien que les aplaudamos pero hay que pagarles" y, para ello, propone una paga extra o la suspensión de impuestos para ellos en estos meses. La Ministra Yolanda Díaz ya había contemplado estas opciones un día antes en 'El programa de AR', descartándolas "porque los recursos del Estado son limitados y dependen de los impuestos".

"¿Por qué si hace 3 meses el Gobierno ya sabía lo que venía lo ocultó?

Para terminar, Pablo Casado ha insistido a Ana Rosa Quintana en que el Gobierno podía haber previsto la crisis sanitaria para ponerse al nivel de países como Alemania o Corea del Sur, "verdaderos ejemplos con los que compararse": "La pandemia se está ensañando con España e Italia porque no lo han hecho bien los gobiernos". "¿Por qué si hace tres meses el Gobierno ya sabía lo que venía lo ocultó y permitió concentraciones masivas en los que miles de personas se contagiaron?", cuestiona. "Es una cuestión de transparencia y de ser humilde", reprocha.

Preguntado por la periodista, ha negado que el mal estado de la sanidad española se deba a los recortes de la crisis económica acometidos por el gobierno de Rajoy. "Ellos (PSOE) llevan gobernando dos años, que se nos olvida. Los recortes los hizo Zapatero con 1.500 millones y nosotros lo compensamos con 3.700 millones", se ha justificado, añadiendo que "en la Comunidad de Madrid se han construido doce hospitales y cien nuevos centros de salud".