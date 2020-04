Iker Jiménez plantea sus dudas "incómodas" sobre el coronavirus: "¿Pudo haber intervención humana?"

Tras la suspensión de 'Cuarto milenio' hasta nuevo aviso debido a la crisis del coronavirus, Iker Jiménez ha querido seguir comandando la nave del misterio a través su canal de Youtube. En su regreso a la palestra después de que un vídeo de Pablo Fuente grabado en febrero se hiciese viral advirtiendo de las posibles consecuencias de la pandemia en nuestro país, el presentador ha ido más allá desgranando las "preguntas incómodas" que, a su juicio, todavía quedan por resolver.

Iker Jiménez

Para empezar, Jiménez ha hecho un paralelismo entre el tratamiento que la prensa hizo de la mal conocida como "gripe española" en 1918 y el covid-19 en la actualidad. "Es curioso observar la prensa de la época; en un primer estadío de la situación nadie hacía caso a lo que se nos venía encima. Los grandes columnistas, los que podrían ser los tertulianos u opinadores de hoy, se reían, le llamaban enfermedad de moda, hablaban de histeria, de miedo irracional y ridiculizaban a los que hablaba de pandemia", recordó el periodista sobre un virus que acabó con la vida de entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo a comienzos de siglo.

Reconociendo que a estas alturas sigue "lleno de dudas", Jiménez ha reivindicado su vuelta a Youtube "porque es momento de que la información siga fluyendo, sobre todo cuando a veces es contracorriente; es necesaria". Regresa después de "dos meses de peleas y sartenazos que he vivido con la prensa y con muchos que no quieren ver la realidad", ha lamentado antes de lanzar un dardo: "Quien diga ahora que esto es una gripe es un idiota".

"No sabemos qué es. Se habla de un murciélago o de un pangolín", expone sobre una doble vertiente que da lugar a la primera pregunta: ¿Por qué este murciélago tenía este virus? ¿Dónde surge? ¿Se contaminó en la naturaleza? ¿Dónde está descrito?", se pregunta el periodista. ¿Pudo haber intervención humana? No se ha despejado. Hay una corriente que habla de que esto pudo ser obra de un laboratorio que ya había dado problemas desde 2017 sobre la experimentación".

Para Jiménez, la teoría más lógica "es una posible una venganza de la Tierra, un virus nuevo y la sensación de que nos amenaza y no tenemos ningún tipo de defensa". ¿Hubo un escape del laboratorio? El conductor de 'Milenio Live' entiende que "si hay opción, sería del 10%, el 90% natural. Y ese 10% sería un accidente".

Rechaza teorías conspiranoicas

Sobre posibles conspiraciones geoestratégicas, el presentador ha sido tajante: "Aunque decepcione a algunos, yo no creo en estas teorías. No me cuadra que haya ninguna potencia, ni China ni nadie, que le interese lo que está pasando", ha defendido. Otras de sus dudas llega en relación con la relación de afectados por países: "Si en China hay 1.400 millones de personas, en España teníamos que tener 100 víctimas, que ya es mucho, pero no el número que tenemos. No cuadra".

"Si lo digo hace tres semanas, me ahorcan"

También se ha referido a la diferencia de criterios a la hora de evaluar las vías de contagio. "A día de hoy la OMS dice que no se queda en el ambiente, los médicos que están batallando con esto dicen que sí... ¿Quién tiene razón? Pablo Fuente habló con una importante viróloga y le decía que mejor hasta un trapo de cocina que nada. ¿Por qué no han dicho durante dos meses que las mascarillas no valen?", se pregunta antes de lanzar otra pulla. "Yo he visto a personas de mi gremio riéndose de las mascarillas".

"No culpo a los científicos y menos a los médicos que se están matando por no saberlo. Culpo a los informadores que han seguido una consigna en el sentido de hacernos creer, y lo han conseguido, en millones mentes, que sabíamos lo que era", ha zanjado. Para terminar, con 8.000 fallecidos ya en España, ha lamentado la incredulidad e imprudencia de algunos compañeros al comienzo de esta crisis. "Yo digo esto, que lo iba a decir casi con estas cifras, hace 3 semanas y me sacan en plaza pública y me ahorcan".