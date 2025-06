Por Redacción |

Este lunes 16 de junio ha comenzado una etapa para ' La familia de la tele ' que apunta a que será el principio de su final. Después de más de un mes en la franja de la sobremesa,y mover el espacio presentado por María Patiño Aitor Albizua a las 19:30h, justo la franja que ocupaba ' El cazador Stars '.

Esta noticia ha supuesto la alegría de la parte más crítica de RTVE con el programa, como la sección sindical del sindicato CCOO. "'La familia de la tele' ha sido un fracaso. No ha funcionado. Y cuanto antes se reconozca, antes se podrá aprender de ello", aseguran en un comunicado, no antes de afirmar que "RTVE no puede permanecer ajena a la evolución de una sociedad en constante transformación" y que "adaptarse (...) es una obligación".

Inés Hernand, Aitor Albizua y María Patiño, presentadores de 'La familia de la tele'

Según ellos, 'La familia de la tele', al cual nombra como "el 'polémico' programa", nació con tres objetivos: entretener, mejorar los resultados en las tardes y actuar como elemento de arrastre para los espacios posteriores. En el comunicado son concisos y contundentes con su valoración tras estas semanas de emisión: "No ha logrado ninguno de ellos".

CCOO remarca el reajuste que 'La familia de la tele' ha realizado cada tarde en busca de mejorar, sin éxito, sus resultados de audiencia. "Estos cambios han arrastrado en su caída a espacios consolidados como 'Aquí la Tierra', ensombreciendo su 11º aniversario, e incluso a 'Telediario 2'. Los datos son contundentes: 'La familia de la tele' ha perjudicado de forma significativa a toda la franja de tarde". Sin embargo, este dato no es del todo cierto, pues con el movimiento de franja de 'Valle Salvaje', la telenovela ha alcanzado sus máximos de audiencia.

Belén Esteban en la cocina de 'La familia de la tele'

El sindicato reflexiona sobre las "cuestiones interesantes y necesarias" que provocó la llegada del magacín de La Osa, pero incide en que "han emergido posiciones profundamente contaminadas por intereses externos y por presiones mediáticas muy interesadas en la crítica permanente hacia RTVE". Pese a todo este "ruido mediático", concluye que "el hecho incontestable es que 'La familia de la tele' no ha funcionado".

El optimismo de CCOO

Al final de su comunicado, CCOO prefiere mostrarse optimista y bucear en el lado bueno que, para ellos, tiene la cancelación de 'La familia de la tele': "Se podría interpretar que la sociedad española está comenzando a cambiar su 'fascinación' con ciertos personajes televisivos ya 'quemados y caducos', que vivieron su momento de gloria, pero que hoy representan una etapa ya superada por la audiencia, más aún cuando detrás de los personajes no había programa". Además, añaden que "la nostalgia no puede ser el motor de la programación de la televisión pública", dado que "apostar por el pasado es, en muchas ocasiones, condenar el futuro".