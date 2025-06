Por Redacción |

Inés Hernand ha compartido su postura La familia de la tele '. En un comunicado emitido en sus stories de Instagram, Hernand aseguró no haber recibido ninguna comunicación oficial por parte de RTVE. "Pues no tengo ninguna información oficial que venga desde un canal que sea vinculante a nivel contractual,", declaró la presentadora.

El mensaje de Hernand se emite en un contexto de mucha incertidumbre para el magacín de La 1. El jueves 12 de junio, Informalia publicó que RTVE había tomado la decisión de cancelar el programa debido a sus bajos niveles de audiencia. Sin embargo, la cadena pública confirmó a FormulaTV que todavía no hay una decisión definitiva y que siguen valorando la situación.

Belén Esteban junto a otras colaboradoras en 'La familia de la tele'

"O sea, evidentemente yo también estoy leyendo todas las noticias que han aparecido en mi timeline, pero a mí no se me ha comunicado nada oficial, así que eso puedo decir. En cualquiera de los casos siempre, 'too blessed, to be stressed', es decir, agradecida siempre por las oportunidades, con las gentes que a una le ponen en la vida...", comunicó Hernand en su mensaje en redes sociales, mostrándose optimista frente al incierto futuro del programa.

"Y chica, pues si una cosa no sale, pues ya saldrá otra. Y con una sonrisa, eleganza, eso puedo decir", aseguró. Además, dedicó unas palabras de ánimo a sus seguidores. "Y que nadie te dé a ti tormento, cariño mío, que hace mucho yo que no hacía stories diciéndote lo guapa que eres, lo fantástica que estás y que pases buen fin de semana. ¿Por qué no decirlo?", concluyó la presentadora.

Inés Hernand y Aitor Albizua junto a colaboradores de 'La familia de la tele'

¿Qué pasará con 'La familia de la tele'?

Inés Hernand no ha sido la única en hablar de esta cancelación. Tras una conversación captada por un micrófono abierto entre Alba Carrillo y Javier de Hoyos en la que aludían a una posible cancelación, la colaboradora preguntó: "¿Se cancela esto?". A estas palabras, su compañero respondió: "No, todavía no hay nada". Por el momento, 'La familia de la tele' continúa en emisión, aunque su futuro sigue sin definirse.