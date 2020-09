Josie, horrorizado con el estilismo de 'MasterChef Celebrity': "Me siento Chenoa por arriba"

El martes 15 de septiembre, 'MasterChef Celebrity' inauguró su quinta edición en La 1 de Televisión Española con una nueva tanda de concursantes, entre los que se encontraba el estilista Josie. Habitual de la televisión gracias a programas como 'Zapeando', el concursante protagonizó algunos momentos tan surrealistas como divertidos, como su continua hidratación con un spray en la primera temporada, a lo que se unió su "trauma" con el uniforme de la primera prueba grupal.

Josie protestando por llevar una sudadera salmón en 'MasterChef Celebrity 5'

El equipo del programa se trasladó a Jaén, donde los concursantes aparecieron en un parador luciendo unas sudaderas de color salmón a modo de uniforme, algo por lo que Josie no tardó en protestar en cuanto tuvo la ocasión. "¿A quién se le ocurre hacer esta combinación?", cuestionó el concursante, antes de señalar que "no me importa ponerme un uniforme".

"Pero es que me siento por Chenoa arriba, Bisbal por abajo y en el año 2000", soltó el estilista, haciendo referencia a la inolvidable aparición de la artista de la primera edición de 'Operación Triunfo' tras su ruptura con el almeriense. "¡No puedo más! He estado a punto de abandonar", exclamó Josie, tras despertar las carcajadas de los jueces y del resto de concursantes, quien no dudó en lanzar algunos consejos de moda a Pepe Rodríguez.

"Me vais a hundir"

Tras colocarse el delantal de su equipo, Josie señaló que "no sabes lo que he ganado", al añadir dicha prenda sobre la sudadera de la discordia. "Soy otra persona. Es que me llega a tocar el azul con este salmón y ya abandono", recalcó el concursante, quien se había sumado al equipo rojo. "Me vais a hundir. Me encuentro muy de mantenimiento, pero con otro rictus", añadió Josie, antes de plantear que "¿tú sabes lo que es por primera vez en tu vida ponerte una sudadera salmón?". "Eso lo he vivido yo, hoy, en Jaén. Muy duro", concluyó el concursante, de buen humor, por encima de las carcajadas de sus compañeros.