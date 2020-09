Melani Olivares, segunda expulsada de 'MasterChef Celebrity 5': "La decisión es justa"

Como cada semana, uno de los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 5' tiene que decir adiós a las cocinas del popular talent culinario de La 1 y en la segunda gala le ha tocado a Melani Olivares, que no ha brillado en su elaboración de pollo al curry. La actriz de 'Benvinguts a la família', que competía contra Nicolás Coronado y Gonzalo Miró, ha confesado que no le ha sorprendido la decisión de los jueces: "La expulsión es justa".

"No he sabido cómo funciona esto, no he sabido cocinar", ha confesado Olivares a Pepe Rodríguez tras conocer el veredicto de los jueces. El manchego ha estado de acuerdo con ella, explicándole que no ha dado la talla al cocinar los platos más básicos. "Me imagino que también me he bloqueado. Yo no cocino de forma elaborada. Gonzalo y Nicolás han hecho platos buenos anteriormente, pero es que yo no he hecho nada", ha dicho la actriz de 'Aída', demostrando que sabe hacer autocrítica.

Olivares tampoco ha tenido problema en mojarse y contar quién es su favorito para alzarse con la victoria en el concurso: "Yo quiero que gane Pepa, mi Terre". La Terremoto de Alcorcón ha afirmado entonces que lo hará "por ti y por mí". "Me hubiera encantado quedarme mucho más aquí, pero también veo que hay compañeros que son mejores. Me voy súper agradecida, me lo he pasado bomba, es un regalo haber estado aquí", han sido las bonitas palabras de despedida de la actriz.

Cerca de librarse de la expulsión

Lo cierto es que la noche podría haber sido muy diferente tanto para Olivares como para los aspirantes que tuvieron que enfrentarse a la prueba de eliminación y es que Juan José Ballesta, que fue el mejor en la prueba por equipos, tuvo el privilegio de salvar a dos de ellos. El actor de "El bola" decidió que ninguno de sus compañeros subiera a la galería, siendo el primero en la historia del concurso que declinaba esta opción. "Voy a quitar a los dos más flojos, Raquel Meroño y Melani Olivares, creo...", pensaba en alto el actor, pero finalmente no hizo que la actriz se librase del delante negro y acabó abandonando las cocinas del programa de Shine Iberia.