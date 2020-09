'MasterChef Celebrity 5': David Fernández, primer aspirante eliminado

La noche del martes 15 de septiembre, La 1 de Televisión Española estrenó la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', de nuevo con Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz como jueces de la nueva tanda de famosos que se han incorporado al programa. Una primera emisión que concluyó con la eliminación de David Fernández, quien se convirtió en el primer participante en verse obligado a abandonar el talent show culinario.

David Fernández, durante las valoraciones de los jueces en 'MasterChef Celebrity 5'

Tras enfrentarse a la primera prueba grupal en Jaén, el equipo azul, liderado por Nicolás Coronado, acabó siendo el elegido para enfrentarse a la prueba eliminatoria, lo que contrastaba con el éxito del concursante en la prueba inaugural, donde se convirtió en el mejor valorado por los jueces. Antes de comenzar, sin embargo, los participantes debían adivinar varios alimentos presentados por los jueces, con el fin de librarse de competir por su salvación. Esta breve prueba concluyó con Melani Olivares y La Terremoto de Alcorcón como las concursantes con más aciertos, por lo que ambas se reunieron con el resto de compañeros salvados.

Sin embargo, dicha suerte no acompañó a David durante la prueba, a la que tuvo que enfrentarse con unas aceitunas como ingrediente principal, dado que fue el único alimento que adivinó en el "examen" previo. Algo que fue evidente a ojos de los jueces y del invitado, el chef Dani García, que se acercaron para constatar lo perdido que se encontraba el aspirante, cuyo plato no convenció a la hora de lanzar el veredicto. "Me han llamado de todo menos guapo, no hay nada que decir. Estaba vendido todo el pescado", aseguró el humorista, tras escuchar la valoración de los chefs, momento en el que Pepe recalcó el hecho de que "veo poco trabajo".

Una emotiva despedida

"He querido experimentar con algo que no sabía", confesó Fernández, después de que se anunciara su eliminación. Algo que, según reconoció, "tampoco me extraña, porque soy el que menos base tiene de aquí". El aspirante tuvo la oportunidad de reunirse con Pepe antes de dejar las cocinas, momento en el que declaró que "tengo que aprender a manejar esta tensión", tras lo cual rompió a llorar, emocionado. "Me da pena porque me habría gustado aprender algo más", lamentó el concursante, que fue blanco del cariño de todos sus compañeros, los cuales se mostraron sorprendidos al verlo tan abatido. "Me llevo toda una experiencia. Lo importante no es si pierdes o si ganas, sino que no pierdas las ganas", concluyó Fernández en su despedida.