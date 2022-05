La carrera hacia la Gran Final del Festival de Eurovisión 2022 sigue avanzando y quemando etapas. Nuestra Chanel Terrero brilló como nunca encima del escenario durante el segundo ensayo, dejándonos grandes expectativas. Una vez terminó de ejecutar los tres pases, nuestra delegación puso rumbo hacia la rueda de prensa para conocer en qué mitad defenderá "SloMo" durante el 14 de mayo.

Con los compañeros de los medios, Chanel aseguró: "Yo siempre primera, nunca secondary". La expectación era máxima y fue nuestra representarte la encargada de abril el papel donde se anunciaba que España actuará en la primera mitad. La posición en la que Europa escuchará nuestra propuesta podremos saberla una vez finalicen las Semifinales previas. Por el momento, conocemos que Italia será el noveno país que se pondrá frente a cámara.

Desde que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidiese el orden de actuación de los diferentes países participantes, se mantuvo la tradición de que el azar tuviese su particular presencia. De esta manera, cada año se sortea qué países actuarán en la primera mitad de la Final y quiénes en la segunda. Habitualmente, las delegaciones cruzan los dedos para que el bombo les traiga suerte y sus intérpretes puedan pisar el escenario lo más tarde posible.

Esto se debe a que las votaciones se abren una vez se han cantado las veintiséis candidatas a llevarse el micrófono de cristal. Por lo tanto, es más factible que los espectadores recuerden con mayor claridad un tema interpretado durante el tramo final de la tanda de actuaciones. Quedamos a la espera de que Europa se enamore por completo de Chanel y nuestro país tenga la posibilidad de volver a organizar el mayor evento musical de todo el continente.

Soooo to recap...



???????? France – First Half

???????? Spain – First Half

???????? Germany – First Half

???????? United Kingdom – Second Half

???????? Italy – 9th