Chani Pérez Henares, tras dejar 'Al rojo vivo': "Su papel no es blanquear gobiernos y esconder a los muertos"

Tras ejercer como colaborador casi desde la fundación del programa, Chani Pérez Henares anunciaba el pasado lunes 6 de abril su renuncia a seguir participando en la mesa de debate de 'Al rojo vivo'. Un decisión "estrictamente personal" que sorprendió a los seguidores del espacio presentado por Antonio García Ferreras y que el periodista defendió por "coherencia y conciencia" a través de un escueto tuit.

Chani Pérez Henares, en 'Al rojo vivo'

En su canal de Youtube, Pérez Henares ha escarbado más en las razones por las que deja el programa matinal de laSexta. "Siempre he estado ahí por libre elección y voluntad y agradezco a Ferreras haberme llamado desde el primer momento", ha agradecido aun reconociendo que "a veces tenía que abrirme paso a codazos dialécticos ante unas abrumadoras mayorías contrarias". "Pero si he estado ahí es porque he querido y ahora he decidido no volverlo a hacer", ha añadido.

En la decisión del periodista ha pesado muchísimo la actual situación en España y el papel de los medios con respecto a la crisis del coronavirus. "Algunos medios, especialmente en televisión, no me parece que lo estén haciendo para nada bien, sino realmente mal. La labor de los medios es informar, no blanquear a gobiernos, ocultar fallos tremendos y dejaciones que pueden ser incluso criminales. Ahora intentando minimizar y ocultar el dolor de los muertos y la realidad. Por ahí yo no quiero pasar y no quiero estar en determinados sitios y eso es lo que he hecho", ha defendido.

"Los muertos no salen en televisión"

El también extertuliano de "24 Horas" en RNE, que terminó abandonando por diferencias con la dirección del programa, ha hecho hincapié en el número de víctimas: "La semana pasada cada dos minutos ha muerto una persona (...) más de 100 durante la emisión de 'Al rojo vivo'", señala entre otros programas. "Pero los muertos no salen en televisión -lamenta-, salen las estadísticas, pero los ataúdes y los entierros solitarios no. Los balcones aplaudiendo, pero el dolor de las familias no, se esconden los muertos", reafirma el escritor.

Pérez Henares no comprende que los medios se fijen en los dígitos "pero no en sus caras, su humanidad, la angustia y el desgarro de sus cercanos. No hay lloros por ellos. Se han visto más lágrimas entre los concursantes de 'Supervivientes' cuando expulsan a alguien que entre los 13.000 muertos", pone como ejemplo antes de citar la crisis del Ébola. "Aquello parecía el principio del apocalipsis. Y ahora que hay una auténtica catástrofe de dimensiones planetarias, el mensaje a transmitir, la pringosa propaganda, es que todo se está haciendo bien, hasta lo que se hizo rematadamente mal", denuncia.