Echenique responde a Ferreras tras destacar que no aplaudió al rey: "Tampoco me puse de pie"

Inoportuno lapsus de Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo'. Durante la solemne apertura de la legislatura en el Congreso de los Diputados, con el Rey Felipe VI a la cabeza, el presentador de laSexta señaló que Pablo Echenique había sido uno de los diputados que no había aplaudido al monarca. Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar.

¡Tienes razón Ferreras! @pnique me ha hecho unas cuantas de esas. Una vez me abrazaron todos los de la Ejecutiva de @PODEMOS y Eche, nada ahí, sentadito, como si no fuera con él. Otro día, en una presentación, todos me aplaudieron a rabiar. Y él erre que erre, frío. Malamente. pic.twitter.com/eItuFuFGHn — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) February 3, 2020

"El vicepresidente Pablo Iglesias aplaude la entrada de Felipe VI. Alberto Garzón, Irene Montero, absolutamente todos los miembros del Gobierno de Unidas Podemos del Gobierno, porque Pablo Echenique si ven, ahí en el centro, no está aplaudiendo", advirtió Ferreras. "Los que forman parte del Gobierno de Unidas Podemos, todos están aplaudiendo. Algunos diputados, por ejemplo Pablo Echenique o Jaume Asens no aplauden", remarcó el presentador sin caer en su metedura de pata.

El portavoz del grupo parlamentario se lo tomó con humor, respondiendo al error de Ferreras a través de Twitter: "Por lo visto Ferreras dice que no aplaudí en la sesión de hoy. Es correcto. Tampoco me puso de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partido de futbito de después de la sesión solemne de apertura. ¡Antonio, tío!".

Monedero se suma a la broma

Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, también quiso sumarse a la conversación: "¡Tienes razón! Echenique me ha hecho unas cuentas de esas. Una vez me abrazaron todos los de la Ejecutiva de Podemos y Eche, nada ahí, sentadito, como si no fuera con él. Otro día, en una presentación, todos me aplaudieron a rabiar. Y él erre que erre, frío. Malamente", ironizó.