Chelo García-Cortés abandona el plató de 'Sábado deluxe' por los insultos de Kiko Matamoros: "Puta hiena"

'Sábado deluxe' vivió uno de sus momentos más tensos en la emisión del 23 de mayo. A lo largo de la noche, se fue incrementando el volumen del conflicto entre Chelo García-Cortés y Kiko Matamoros, después de que este último desvelará las vicisitudes de las negociaciones que la colaboradora mantuvo para trabajar en Telecinco. Pasada buena parte del programa, se produjo la gran debacle, que acabó con el abandono del plató por parte de Chelo.

Chelo García-Cortes en 'Sábado deluxe'

En un momento en el que Matamoros y Lydia Lozano compartían risas, García-Cortés le acusaba de ser "ofensivo", ya que previamente la había acusado de ser una "profanadora de tumbas". En ese momento se desató el huracán entre ambos, con una respuesta del tertuliano que no invitaba precisamente a sellar la paz: "No me toques los huevos. Ofensivo es lo tuyo. Eres muy cobarde." Y no tuvo problemas para volver a dedicarle ese insulto a su compañera: "Pedazo de profanadora de tumbas."

"A Kiko le gusta meterse conmigo, que diga lo que le dé la gana," aseguraba la periodista, afirmando que en ese momento "le diría cabrón". Entonces, Matamoros se levantó indignado, en un simulacro de abandono que no se creyó nadie en el plató y que no tardó en disolver. "No te he insultado. Profanadora de tumbas es un ejemplo metafórico, para que la gente sepa lo que esta señora hace: tirarse a roer el hueso del que está en el suelo," apuntaba el colaborador que, al ser preguntado por Jorge Javier Vázquez si la calificaría de hiena si fuera un animal, no dudó en responder contundentemente: "Una puta hiena, pero no porque te diga a ti puta, que no lo eres."

Espantada en directo

Ese fue el punto de no retorno para García-Cortés, que optó por levantarse para marcharse en pleno directo: "La que se va soy yo. No me vuelves a poner como me has puesto." Tras un cara a cara que infringía el distanciamiento social, la tertuliana dejó claro que no era una simple llamada de atención: "Tengo derecho a irme cuando se me ofende." Al ver la incapacidad de Matamoros para pedir perdón, la colaboradora se marchó, aunque Jorge Javier trató de tomárselo con humor: "Es una hora ideal para profanar tumbas."