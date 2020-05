Lydia Lozano, hundida en 'La última cena' tras la valoración de Mila Ximénez: "Me produce arcadas"

La tensión se ha servido a espuertas en la primera emisión de 'La última cena', la reinvención culinaria de 'Sálvame' que ha contado con Lydia Lozano y Kiko Matamoros como primeros concursantes. Ambos chefs amateurs han tenido que enfrentarse a los juicios de valor de los profesionales Sergi Arola y Begoña Rodrigo, aunque también han tenido que escuchar las opiniones de sus compañeros de plató, que no han perdido el tiempo en ser clementes.

Lydia Lozano y Mila Ximénez en 'La última cena'

Uno de los momentos más complicados de la noche tuvo lugar durante la valoración de Mila Ximénez a la ensalada servida por Lozano, que llevaba un ingrediente detestado por la primera: la miel. "Me produce arcadas," aseguraba Ximénez, subrayando que le había comunicado con anterioridad a su compañera su rechazo a ese ingrediente en particular: "Cuando he entrado te he preguntado si le habías puesto miel y me dijiste 'No, le he puesto mostaza'".

Sin embargo, eso fue solo el comienzo, ya que después Lozano tuvo que asegurar que se había disculpado con Begoña Rodrigo tras su mal comportamiento a lo largo de la tarde, que quedó reflejado en los vídeos reproducidos durante el programa. Por su parte, la cocinera tachó a la periodista de "bastante contestona", tras haberle plantado cara para frenar su temperamento con un contundente "Aquí las órdenes las doy yo, no tú".

Mar de lágrimas

Tras esos complejos momentos, Lozano acabó llorando al no soportar tanta tensión, y, tras estar a punto de abandonar el plató para ir al baño, explicó a Jorge Javier Vázquez la raíz de su frustración: "Yo no voy de cocinera por la vida, pero tienes unas ideas. Me encantaba porque como Kiko nunca había estado en una cocina me decían 'Tú tranquila'," afirmaba la colaboradora, reafirmando sus dificultades para manejar la tensión entre fogones: "Me agobia mucho el tiempo. Es una presión."