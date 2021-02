Chenoa recuerda su chandal gris y su ruptura con David Bisbal: "Me di pena hasta yo"

Chenoa visitó el 'El show de Bertín' el 3 de febrero donde la cantante habló abiertamente sobre su pareja Miguel y recordó sus inicios junto a Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal, entre ellos, su relación con David Bisbal. Han pasado muchos años desde que pisó por primera vez la academia de 'Operación Triunfo' en 2001. Una experiencia que la convirtió en la estrella que es hoy en día y que le enseñó la base principal con la que fue trabajando a lo largo de los años en la industria musical. Pero no fue lo único que se llevó del concurso, su romance con Bisbal se formó entre las cuatro paredes de la sala de ensayos mientras ambos practicaban su tema de la semana, "Escondidos".

Bertín Osborne y Chenoa en 'El show de Bertín'

Sin embargo, su amor fue tan intenso como su ruptura. Todo el mundo recuerda la escena en la que Chenoa salió con su chandal gris frente a los medios de comunicación para afirmar que su relación con David Bisbal había terminado: "Me doy pena hasta yo cuando me veo en esas imágenes", admitió la invitada del espacio. Con el paso del tiempo supo sacarle el lado cómico a la situación y creó su propia camiseta con el lema "Yo en chandal no salgo más": "Veo a la gente que está muy mal y se pone el gris", bromeó la cantante, quien aseguró que es el color más vendido de sus productos. El espacio emitido en Canal Sur también preparó un pequeño homenaje a Chenoa con fotografías de su vida, desde su infancia hasta la actualidad.

Cuando la intérprete vio la fotografía que compartió con David Bisbal durante el reencuentro de 'OT' afirmó que "notaba la expectación de la gente por la canción y por el momento de encontrarse con David otra vez". Aunque asegura que ella no tiene "ningún lío" para hablar sobre el tema, cree que hay "más runrún el que hay fuera que el que hay dentro". Bertín Osborne aprovechó el momento para preguntar a la invitada si se veía "afortunada en amores": "Sí, yo me lo he pasado muy bien. Que me quiten lo bailado. Me he caído y me he desengañado muchísimas veces, pero he aprendido mucho a empatizar y gestionar situaciones que me podría haber enfurecido en otro momento", confesó la jurado de 'Tu cara me suena'.

"Le tengo respeto a Eurovisión"

Otra de las imágenes que mostraron a Chenoa en 'El show de Bertín' fue una pequeña reunión de los participantes que acompañaron a Rosa López al Festival de Eurovisión 2002 con "Europe's Living A Celebration". La cantante recordó con cariño el momento y aseguró que aunque fueron como "apoyo" de Rosa, ella podría haberlo sacado sola también: "Confiaba mucho en su voz, pero necesitaba notarnos cerca". La invitada afirmó que en ese momento el grupo era "muy piña", pero que con el paso del tiempo "te haces más con unos que con otros por la distancia".

Por si fuera poco, la intérprete de "Cuando tú vas" desveló que alguna vez le habían propuesto participar en el certamen musical europeo: "Ostras, es que me da mucho respeto. Me gustaría, pero le tengo respeto a Eurovisión. Lo veo mucho y ahora hace propuestas un poquito más abiertas. Si tienes que cantar algo en tendencias, según lo que sea, yo no lo sé defender", confesó la artista.