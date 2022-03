Una de las relaciones sorpresa que nos ha dejado el 2022 es la de Christian Gálvez y Patricia Pardo. El conductor de 'Alta tensión', que recientemente hizo pública su ruptura con Almudena Cid, ha estado casado con la gimnasta más de una década. Sin embargo, Mediaset ha hecho el papel de cupido y ha unido a los dos presentadores, que parecen bastante felices en sus redes sociales.

Christian Gálvez

La pareja, que apenas se ha dejado ver en público, ya ha sido confirmada previamente por Pardo en 'El programa de Ana Rosa', donde aseguró escuetamente que se sentía muy ilusionada en el amor. Sin embargo, la confirmación oficial ha llegado por parte de Gálvez, que ha comenzado su programa "De sábado" en Cadena 100 con unas palabras hacia la presentadora.

"He decidido caminar con libertad", arrancaba. "La vida es muy corta para estar ahorrando un 'buenos días', un 'gracias' o un 'te quiero'... Y hablando de querer, alguien a quien quiero y admiro, dijo este lunes, feliz e ilusionada, que si son rosas, florecerán. Se llama Patricia", decía el presentador. No obstante, si ya se escucharon esas frases como una declaración en toda regla, Gálvez no dudó en mandar un mensaje muy bonito a su nueva pareja: "Plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta... Porque tú, Paty, tú alimentas mis cinco sentidos".

Tan ilusionados como si fuese el primer amor

El madrileño quiso concluir con una cita: "Como dijo Gabriel García Márquez, 'Todo se reduce a la última persona en la que piensas en la noche, ahí es donde está tu corazón'. Así que ya sabéis dónde está el mío". Sin duda, Pardo se ha ganado el cariño del mostoleño, que ha conseguido encontrar el amor a pesar de su reciente separación.