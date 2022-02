La venganza es un plato que se sirve frío y parece ser que esto es lo que ha pensado Miquel Valls al cierre de la sección de actualidad de 'El programa de Ana Rosa'. Cuando Patricia Pardo se disponía a despedir a los colaboradores de la mesa, el periodista le lanzó un comentario con doble sentido a colación de su recién destapada relación con Christian Gálvez: "Estás muy guapa tú, ¿no? Te brillan mucho los ojos".

Patricia Pardo y Miquel Valls en 'El programa de Ana Rosa'

Precisamente este comentario fue muy similar al que dos meses atrás Pardo le hizo a su compañero, cuando salieron a la luz unas imágenes que lo vinculaban con David Valldeperas. "Lo digo porque te he visto mucho el fin de semana en la tele. ¿Estás bien?", se justificaba con tono de broma el también reportero mientras la presentadora sonreía.

"Esto es que me la estás devolviendo por la que te lie yo a ti el día de la Lotería de Navidad", respondía Pardo. "El día de la Lotería que me soltaste el Gordo", confirmaba él. "Hace bien Miquel. Me la tenía que devolver porque es verdad que yo le di en lo más alto el día de la Lotería", confesaba Patricia Pardo. Yendo directamente al grano, Valls le preguntaba si estaba enamorada. "Estoy feliz y estoy ilusionada. Voy a utilizar una frase de Ana Rosa Quintana que nos gusta mucho a los dos: 'si son rosas, florecerán'".

Joaquín Prat también se mete por medio

La encerrona a Patricia Pardo en directo no se quedó solo en la mesa de actualidad, sino que también saltó al club social. Cuando la gallega daba paso a Joaquín Prat, este aprovechó el momento vivido segundos atrás para invitarla a sentarse en su sección: "¿Quieres venirte aquí al club social a contarnos algo después de este momento de alta tensión entre tú y Miquel Valls?". "No, gracias. Lo agradezco, pero no", declinaba su compañera.