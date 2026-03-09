Por Adrián López Carcelén |

Christian Gálvez volvió a Mediaset España para promocionar su nuevo libro, 'He vencido al mundo'. El autor presentó su nueva novela, que habla sobre la última semana de vida de Jesucristo, en 'Fiesta'. Durante su entrevista con Emma García, el presentador de 'La Tarde de Telemadrid' habló de dos conceptos fundamentales en su vida, la fe y el amor.

Fue a raíz de la temática del libro cuando la presentadora del espacio del fin de semana preguntó a Gálvez por su fe. El presentador reconoció que llegó a perderla en algún momento. "Yo llegué a perder la fe en Dios. En el año 2009, fui a Camboya a hacer un reportaje sobre turismo sexual, sobre pederastia, y todo lo que vi allí me hizo perder la fe en Dios. Si Dios existía no podía ser alguien justo", dijo el comunicador.

Patricia Pardo es la pareja de Christian Gálvez

Sin embargo, tal y como él mismo afirmó, pudo recuperar la fe gracias al amor. "A mí Dios no me ha llamado por mi nombre, pero sí me ha mandado un ángel que se llama Patricia", reconoció el presentador. Asimismo, Gálvez dedicó unas bonitas palabras a su pareja, Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver'. "Patricia es la mujer de mi vida. Hay una cosa que me enseñó mi suegra, y es que el amor y la fe no se esconden. Y no pienso esconderlo", expresó Christian Gálvez.

Su peor momento tras el fin de 'Pasapalabra'

Christian Gálvez fue presentador de 'Pasapalabra' durante su etapa en Telecinco

El presentador reconoció además que Patricia Pardo llegó en uno de los peores momentos de su vida. "Estaba en un momento muy oscuro.. Empiezas a perder la fe en ti, y dices: 'Yo sabía hacer esto, ¿voy a ser capaz de hacer otra cosa?'", comenzó diciendo Gálvez sobre el fin de ' Pasapalabra '. ". Yo siempre he querido ser padre, y en lo bueno y en lo malo, me he dedicado a clamarlo a los cuatro vientos.", prosiguió.

Finalmente, el presentador reconoció que la llegada de Patricia Pardo a su vida le ayudó para recuperar la ilusión y dejar atrás este mal momento. "Perdí la fe en el amor, ya había perdido la fe en el trabajo y estaba perdiendo la fe en mí mismo. En las separaciones siempre los amigos se posicionan o desaparecen, y perdí la fe en la amistad. Afortunadamente, vino alguien a arrojar luz a toda esa oscuridad. Empecé a recuperar la fe en mí mismo", dijo Gálvez.