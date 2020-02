Christofer se despide de Fani antes de 'Supervivientes': "Mi apoyo siempre lo va a tener"

La noche del viernes 14 de febrero, Cuatro emitió una nueva entrega de 'El debate de las tentaciones', con Sandra Barneda al frente, en el que se mostraron imágenes de una nueva entrevista entre la presentadora y Christofer Guzmán. Un encuentro que pudo ver Fani Carbajo, en plató, y en el que su pareja tuvo ocasión de dedicarle unas palabras de despedida, dado que Carbajo sería aislada tras el programa, para poner rumbo a 'Supervivientes'. Un discurso tras el cual Guzmán entró en directo a través de una llamada telefónica, para hablar con Fani por última vez.

Fani, atenta a las palabras de Christofer en 'El debate de las tentaciones' antes de ponerse rumbo a 'Supervivientes 2020'

"Si no hubiera contado con su apoyo, no habría ido", confesó Carbajo, al hablar de Christofer y su papel en su participación en 'Supervivientes', de la que pudo hablar el exparticipante. "Claro que tengo miedo, pero soy yo quien tiene que juzgar. He decidido perdonarla yo, no la gente", declaró Guzmán, cuando Barneda quiso saber si tenía miedo a que se repitiera algo parecido a lo que había ocurrido entre Fani y Rubén Sánchez. "Si pasa, creo en las segundas oportunidades. En las terceras, no", añadió Christofer, tajante.

"No le tengo que decir nada de lo que tiene que hacer. Es mayorcita para saber lo que tiene que hacer y ver si lo que tiene, lo valora", comentó Christofer, tras lo cual señaló que, si se producía una nueva infidelidad, "otro golpe me llevaré, pero me lo llevaré yo". El novio de Fani aseguró que vería el reality de supervivencia, antes de lanzar un mensaje a su pareja. "Que esté tranquila, que yo la voy a respetar como siempre he hecho, pero que me respete a mí. Que valore lo que tiene en casa y que no se olvide", aconsejó Guzmán, tras lo cual Barneda desveló que ya le habían "quitado el móvil a Fani", por lo que ya estaba "oficialmente como concursante" de 'Supervivientes 2020'.

"Da igual lo que diga la gente"

Durante la emisión del debate, Christofer tuvo ocasión de entrar a través de una llamada telefónica, para despedirse, ya sí, de forma definitiva de Fani. "Me sorprende que yo salga en estas cosas, pero quiero darle todo mi apoyo", manifestó el exparticipante, antes de manifestar su deseo de que Fani estuviera "bien, que luches contra viento y marea". "Te queremos mucho. Cari, da igual lo que diga la gente, sabemos lo que hay en casa y quédate con nuestra despedida", añadió Christofer. "Te quiero con toda el alma y lo siento por todo el daño que te he hecho", declaró por su parte Fani, quien confesó no haber esperado la llamada de su pareja. "Mi apoyo siempre lo va a tener", aseguró Christofer.