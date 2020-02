Gonzalo, sobre su relación con Susana tras 'La isla de las tentaciones': "Es imposible que se canse de mí"

La noche del viernes 14 de febrero, Sandra Barneda presentó una de las dos últimas entregas de 'El debate de las tentaciones' tras concluir 'La isla de las tentaciones'. Una cita en la que la presentadora contó con la presencia de Gonzalo Montoya, quien apareció por primera vez ante las cámaras tras el final del reality, dado que había rechazado reunirse con Susana Molina para el especial "Seis meses después", presentado por Mónica Naranjo, después de que se rompiera su relación en la hoguera final.

Gonzalo, en su primera aparición tras 'La isla de las tentaciones', junto a Sandra Barneda

El encuentro entre Barneda y Gonzalo en plató arrancó con la pregunta sobre cómo se encontraba el participante tras su paso por el reality. "Estoy bastante jodido. Esta semana he visto como me deja el amor de mi vida por segunda vez", confesó Montoya, quien no obstante se mostró optimista y aseguró que "de todo se sale". "No paro de llorar todas las noches", admitió el exnovio de Susana, tras lo cual señaló que, tras la ruptura, "hay mucha ayuda psicológica y ahora el castillo de naipes se ha venido abajo". Cuando Sandra preguntó si tenía alguna esperanza de retomar la relación con Molina, Gonzalo respondió con un inmediato "ojalá". "Entrego mi vida entera. El dinero, la fama... lo doy todo. Me da igual", añadió Montoya.

Con respecto a su relación con Susana antes del programa y la posibilidad de que esta estuviera tocada ya entonces, Gonzalo declaró que "es imposible que se canse de mí, porque soy más bueno que el carajo". "He lidiado allí con los problemas de todo el mundo. Era una casa de locos", recordó el exparticipante, a la hora de recordar los días de grabación con sus compañeros. "Para mí la relación estaba bien. Pero creo que ella lo lleva premeditado", opinó Gonzalo, antes de señalar que "nos queremos tanto los dos, que el daño está hecho". "Menos mal que no fui a lo de ayer. Ella ya ha dado el paso, quiere volar alto", manifestó Montoya, haciendo referencia a la grabación del reencuentro entre parejas seis meses después de grabar el reality, tras lo cual desveló que, al día siguiente de su regreso a España, Susana "cogió las maletas" para marcharse "sin despedirse". "Tuvo que hacerlo como lo ha hecho, porque si no, no es capaz. Hay mucho sentimiento", declaró Gonzalo.

Un tenso estreno

El estreno de Gonzalo en el plató de 'El debate de las tentaciones' no fue precisamente tranquilo. El exparticipante fue uno de los mayores apoyos de Christofer Guzmán durante su duro paso por el reality, dada la relación entre su novia Fani Carbajo y la tentación Rubén Sánchez, y se mostró muy en contra de Carbajo a su llegada a plató. "Al único que tengo que dar explicaciones es a Christofer", se defendió Fani al inicio de su encuentro, ante lo que Gonzalo señaló que "lo he sufrido igual que tú". "Ahora mi novio está conmigo y tu novia contigo, no", replicó Carbajo. Una tensión que fue en aumento y por la que incluso Gonzalo cargó contra Ylenia, por lo que Barneda se vio obligada a invitarlo a salir un rato del plató ante sus continuas intervenciones. "Le has dicho a Ylenia que se vaya a estudiar y a leer, y tú vete a respirar un rato", lo invitó la presentadora, tras lo cual Gonzalo regresó minutos después, pidiendo disculpas.