Rubén ('La isla de las tentaciones'), nuevo tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'

La noche del viernes 14 de febrero, Cuatro emitió una de las dos últimas entregas de 'El debate de las tentaciones', en la que Fani Carbajo y Rubén Sánchez volvieron a reencontrarse, esta vez en plató, tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. Un tenso encuentro durante el cual el programa hizo una pausa para lanzar un importante anuncio con la presencia de Nagore Robles: el hecho de que Rubén sería el próximo tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Nagore Robles, Rubén y Sandra Barneda, confirman la participación del soltero en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Nagore, presentadora del dating show de Cuatro, visitó el plató de 'El debate de las tentaciones' con un sobre del programa, con motivo de San Valentín, para entregárselo a Rubén y proponerle ejercer como nuevo tronista del programa. La presentadora anunció que "esta semana es muy especial para nuestro programa", antes de comunicar el hecho de que 'Mujeres y hombres y viceversa' contaría con la visita de algunos de los participantes de 'La isla de las tentaciones'.

"A las siete de la tarde empezamos el lunes, en directo", comunicó una entusiasmada Nagore, haciendo referencia al lunes 17 de febrero, primer día de la semana especial del formato. "¿Quieres ser el nuevo tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'?", leyó Rubén, al recibir el sobre, despertando el aplauso del público. "Sale rentable todo esto", comentó Gonzalo Montoya, presente en el programa, mientras que Ylenia señaló que "habrá que verlo".

"Si fuera pretendienta, no me fiaría"

"¡Tenemos nuevo tronista! ¡Muchísimas gracias!", anunció Nagore, después de que Rubén confirmara su participación en el programa. "Tengo que invitarte, por favor, si te apetece, a acompañarnos este lunes, en directo, a las siete de la tarde en Cuatro", añadió Robles, proposición que también aceptó el ya entonces confirmado tronista. "Espero que esta vez sientas palpitaciones en el corazón", bromeó la presentadora, haciendo referencia a una de las frases de Rubén durante su paso por 'La isla de las tentaciones', en la que afirmaba haber sentido "palpitaciones en el nabo" mientras se liaba con Fani. "Yo si fuera pretendienta, no me fiaría", confesó Sandra Barneda, tras la marcha de su compañera. "Te veo muy frío y controlador, no te veo sincero", opinó la presentadora, quizás a raíz del modo en el que había cortado su relación con Fani tras pasar con ella casi toda la grabación de 'La isla de las tentaciones'.