'Supervivientes 2020': Fani, de 'La isla de las tentaciones', decimoquinta concursante confirmada

'Supervivientes 2020' no para en su empeño por confirmar a los rostros que conforman su casting, y es que, dentro de muy poco, los elegidos tienen que poner rumbo a Honduras para vivir la mayor aventura de sus vidas. Aunque algunos de ellos ya saben lo que es estar viviendo en una isla, seguro que la experiencia que les aguarda no será idéntica. Y si no que se lo digan a Fani.

Fani, decimoquinta concursante confirmada de 'Supervivientes 2020'

Telecinco ha confirmado que Fani Carbajo, participante de 'La isla de las tentaciones', se convierte en la decimoquinta concursante oficial del reality de supervivencia. El polémico rostro del programa presentado por Mónica Naranjo ha sido uno de los personajes televisivos por excelencia del año y tiene claro que todavía le queda fama por exprimir. Si bien estaba previsto que se anunciase en 'El debate de las tentaciones', un error en las promociones del canal lo ha desvelado antes de tiempo.

Aunque de isla a isla y tiro porque me toca, su vida será muy diferente a la vivida en 'La isla de las tentaciones'. En esta ocasión, Fani tiene que hacer frente a las inclemencias meteorológicas, el hambre, el duro esfuerzo y el cansancio, muy alejado de aquellos días en el paraíso. Con su fichaje, lo más seguro es que Christofer sea la persona elegida para defenderla, revalidando su amor pese a las múltiples críticas que ha recibido tras perdonarle la infidelidad con Rubén.

Nuevo formato en Mediaset

Pero 'Supervivientes 2020' no es el único espacio de Mediaset en el que la pareja estará. El grupo les ha concedido un hueco en la web de Telecinco, donde conducirán 'A pesar de todo', en el que narrarán su día a día. ¿Pero qué pasará con la participación de Fani? Es posible que durante su transcurso en el reality, Christofer sea el único que pueda contar qué hace, sirviéndole este canal también como altavoz para defender a su novia.